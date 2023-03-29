Состав белка

В яичном белке нет жиров и очень мало калорий: всего 44 на 100 граммов. Такой белок отлично усваивается нашим организмом.

Куриный белок состоит на 90 % из воды — именно поэтому он не представляет угрозы для вашей фигуры. Еще 9 % приходится на полноценный белок в виде аминокислот. Оставшийся процент — это углеводы, витамины и минеральные соли.

Полезных веществ в белке достаточно: это витамины группы В, магний, кальций, цинк, калий, железо, фосфор. Главное преимущество белка — в нем совсем нет холестерина.