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Что полезнее — желток или белок: ответ вас удивит

Не стоит бояться яиц из-за высокого содержания холестерина. Этот продукт отлично подходит тем, кто пытается сделать свой рацион более сбалансированным. Главное — чтобы не было противопоказаний к самим яйцам.

29 марта 20232
в каких яйцах больше каротиноидов
Источник:
iStockphoto

Парадокс: яйца — такой привычный продукт для большинства людей, однако именно о них ходит такое множество мифов, что разобраться бывает очень непросто. Правда ли, что любые яйца — это холестериновая бомба? Что полезнее есть — желток или белок? И кому яйца есть вообще нельзя? Ответим на все вопросы по порядку.

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Состав белка

В яичном белке нет жиров и очень мало калорий: всего 44 на 100 граммов. Такой белок отлично усваивается нашим организмом.

Куриный белок состоит на 90 % из воды — именно поэтому он не представляет угрозы для вашей фигуры. Еще 9 % приходится на полноценный белок в виде аминокислот. Оставшийся процент — это углеводы, витамины и минеральные соли.

Полезных веществ в белке достаточно: это витамины группы В, магний, кальций, цинк, калий, железо, фосфор. Главное преимущество белка — в нем совсем нет холестерина.

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Состав желтка

Вы удивитесь, но в желтке содержится больше белка, чем в белке — он состоит из него на 16 %. В нем куда больше жиров, — но и гораздо больше витаминов. 52 % желтка — вода, поэтому он немного калорийнее белка: на 100 граммов приходится 55 калорий. Еще 28 % — жиры, среди которых — полезные фосфолипиды. Оставшиеся 4 % — углеводы, витамины, минеральные соли.

Именно из-за желтка яйца считают продуктом с высоким содержанием холестерина. Однако в яйцах есть еще и холин, который идет на пользу сосудам. Более того: если есть этот продукт в умеренных количествах, можно, наоборот, снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

В чем основное преимущество желтка перед белком? В нем гораздо больше полезных веществ. В первую очередь, это витамин D, которого так часто не хватает жителям мегаполисов. Кроме того, это фолиевая кислота, витамины А, Е и группы В. В желтке также больше кальция, селена и фосфора, чем в белке, но меньше магния и калия.

Состав у желтка и белка разный, они, по сути, дополняют друг друга. Поэтому, по мнению диетологов, имеет смысл съедать яйца целиком. Если у вас нет противопоказаний, можно смело съедать до 10 штук яиц в неделю. Самые полезный вариант приготовления — сварить яйца всмятку.

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Кому нельзя есть яйца

Как ни хороши яйца, некоторым людям их есть противопоказано, пишет издание Interia. Например, от яиц нужно отказаться людям с аллергией или непереносимостью белка. Также этот продукт не подходит тем, у кого диагностированы аутоиммунные болезни, — яйца могут усилить воспаление. Диабетикам врачи советуют есть не больше 3-5 яиц в неделю, причем для них белок все-таки будет полезнее желтка.

Автор текста:Дарья Гапионок
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