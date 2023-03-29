Парадокс: яйца — такой привычный продукт для большинства людей, однако именно о них ходит такое множество мифов, что разобраться бывает очень непросто. Правда ли, что любые яйца — это холестериновая бомба? Что полезнее есть — желток или белок? И кому яйца есть вообще нельзя? Ответим на все вопросы по порядку.
Состав белка
В яичном белке нет жиров и очень мало калорий: всего 44 на 100 граммов. Такой белок отлично усваивается нашим организмом.
Куриный белок состоит на 90 % из воды — именно поэтому он не представляет угрозы для вашей фигуры. Еще 9 % приходится на полноценный белок в виде аминокислот. Оставшийся процент — это углеводы, витамины и минеральные соли.
Полезных веществ в белке достаточно: это витамины группы В, магний, кальций, цинк, калий, железо, фосфор. Главное преимущество белка — в нем совсем нет холестерина.
Состав желтка
Вы удивитесь, но в желтке содержится больше белка, чем в белке — он состоит из него на 16 %. В нем куда больше жиров, — но и гораздо больше витаминов. 52 % желтка — вода, поэтому он немного калорийнее белка: на 100 граммов приходится 55 калорий. Еще 28 % — жиры, среди которых — полезные фосфолипиды. Оставшиеся 4 % — углеводы, витамины, минеральные соли.
Именно из-за желтка яйца считают продуктом с высоким содержанием холестерина. Однако в яйцах есть еще и холин, который идет на пользу сосудам. Более того: если есть этот продукт в умеренных количествах, можно, наоборот, снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
В чем основное преимущество желтка перед белком? В нем гораздо больше полезных веществ. В первую очередь, это витамин D, которого так часто не хватает жителям мегаполисов. Кроме того, это фолиевая кислота, витамины А, Е и группы В. В желтке также больше кальция, селена и фосфора, чем в белке, но меньше магния и калия.
Состав у желтка и белка разный, они, по сути, дополняют друг друга. Поэтому, по мнению диетологов, имеет смысл съедать яйца целиком. Если у вас нет противопоказаний, можно смело съедать до 10 штук яиц в неделю. Самые полезный вариант приготовления — сварить яйца всмятку.
Кому нельзя есть яйца
Как ни хороши яйца, некоторым людям их есть противопоказано, пишет издание