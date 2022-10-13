Все чисто — независимо от размера

Ко Всемирному дню яйца, который отмечается 14 октября, специалисты «Общественного контроля» протестировали в лаборатории Росстандарта 10 образцов яиц разных торговых марок, продающихся в магазинах Петербурга. В частности, проверяли безопасность яиц — нет ли в них каких-то патогенных микроорганизмов.

И ничего подозрительного не нашли. Как заявили общественники, проверки последних лет показывают «абсолютную микробиологическую чистоту» образцов куриных яиц, купленных в магазинах города. И на этот раз не было обнаружено ни сальмонелл, ни превышения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

— Каждый раз убеждаемся в том, что куриные яйца — самый безопасный пищевой продукт на прилавке. И дело здесь не только в строгом соблюдении птицефабриками санитарных норм или добросовестности продавцов. Яйцо — само по себе уникальный продукт, оно защищено от внешних факторов не только скорлупой, но и тонкой пленкой, выполняющей дополнительную бактерицидную функцию. При надлежащих условиях хранения оно практически стерильно в течение семи суток после появления на свет, — заверили в «Общественном контроле».