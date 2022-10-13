По словам специалистов петербургской организации потребителей «Общественный контроль», не стоит выбирать куриные яйца в магазине, ориентируясь на их размер. Тем более, что отборные яйца, как правило, дороже. На самом деле крупное яйцо несет старая курица, а мелкое — молодая. Поэтому эксперты считают самыми полезными яйца третьей или второй категорий — массой от 35 до 54,9 грамма. Еще лучше, если они будут диетическими — то есть возрастом не более 7 суток.
Все чисто — независимо от размера
Ко Всемирному дню яйца, который отмечается 14 октября, специалисты «Общественного контроля» протестировали в лаборатории Росстандарта 10 образцов яиц разных торговых марок, продающихся в магазинах Петербурга. В частности, проверяли безопасность яиц — нет ли в них каких-то патогенных микроорганизмов.
И ничего подозрительного не нашли. Как заявили общественники, проверки последних лет показывают «абсолютную микробиологическую чистоту» образцов куриных яиц, купленных в магазинах города. И на этот раз не было обнаружено ни сальмонелл, ни превышения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
— Каждый раз убеждаемся в том, что куриные яйца — самый безопасный пищевой продукт на прилавке. И дело здесь не только в строгом соблюдении птицефабриками санитарных норм или добросовестности продавцов. Яйцо — само по себе уникальный продукт, оно защищено от внешних факторов не только скорлупой, но и тонкой пленкой, выполняющей дополнительную бактерицидную функцию. При надлежащих условиях хранения оно практически стерильно в течение семи суток после появления на свет, — заверили в «Общественном контроле».
Где больше полезных каротиноидов
Традиционный этап проверки — содержание в желтках каротиноидов (пигмент, характеризующий цвет желтка), из которых потом организм синтезирует всем известный витамин А. И хотя в ГОСТах их обязательное количество не прописано, общественники каждый раз оценивают этот показатель.
Врач-эндокринолог, член Российской и Европейской ассоциаций эндокринологов
— Каротиноиды действуют как антиоксиданты, защищают клеточные структуры от разрушения свободными радикалами, стимулируют иммунную систему, предупреждая развитие инфекционных заболеваний. Бета-каротин — важнейший среди каротиноидов, так как он наиболее эффективно усваивается и превращается в организме в витамин А. В яйце содержание каротиноидов может достигать 30 мг/кг, при этом для взрослого человека оптимальная суточная доза бета-каротина составляет 15–50 мг, — рассказала эндокринолог Ольга Рулева.
По словам академика РАН Эдуарда Джавадова, количество каротиноидов в яйце зависит от рациона питания несушки.
Профессор кафедры эпизоотологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, академик РАН, кандидат ветеринарных наук
— Передовые птицефабрики сегодня применяют сбалансированные корма, в состав которых включены витамины, в том числе витамин А. Как правило, чем выше содержание каротиноидов, тем более яркий цвет имеет желток яйца. Однако бывают и исключения: некоторые недобросовестные птицеводы добавляют в корм несушкам пищевые красители, которые окрашивают желток в интенсивный желтый цвет, но витамин А не содержат.
Согласно протоколам испытаний, в тройку лидеров по содержанию каротиноидов включили:
яйцо «Экстра» категории С0 (АО «Птицефабрика Роскар») — 30,43 мг/кг;
яйцо С0 ТМ «Вараксино. Деревенское» (ООО «Птицефабрика «Вараксино») — 27,21 мг/кг;
яйцо С0 ТМ «Волжанин» (ОАО «Волжанин», Ярославская область) — 13,85 мг/кг.
Самыми же бедными на каротиноиды из десятки проверенных признали яйца, произведенные на ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» (Ленинградская область), — в них каротиноидов было всего 4,22 мг/к.
Для справки
Цвет яйца бывает белым, коричневым или бурым — это зависит от породы курицы. При этом, как заверяют эксперты, цвет не влияет ни на питательную ценность продукта, ни на его вкус.
По сроку хранения яйца делят на диетические (не превышает 7 суток) и столовые (их срок хранения не более 25 суток при температуре от 0 до 20 градусов). При температуре от -2 до 0 градусов яйца можно хранить не более 90 суток.
В каких яйцах больше омега-3
Эта полиненасыщенная жирная кислота относится к самым полезным видам жиров. Она нужна для нормальной работы нервной и иммунной систем, она влияет на свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий.
В яйцах эта ПНЖК содержится в желтках. По словам диетолога Ванессы Риссетто, самые полезные — темно-оранжевые. Обычно они бывают от куриц, которых кормят свежей травой, червяками и кузнечиками. Благодаря высокой дозе каротиноидов в этом корме, яйца приобретают насыщенный оттенок. Также в таких яйцах больше омега-3 и витаминов. По мнению диетолога, у темных желтков даже вкус отличается от яиц со светлым центром — он более яркий, насыщенный.
В каких еще продуктах можно найти омега-3, читайте ЗДЕСЬ.