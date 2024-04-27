Ждите чудо-урожай помидоров и огурцов: секреты подготовки почвы раскрыли ученые ПНИПУ

Если вас кормит огород и вы заинтересованы в том, чтобы получить богатый урожай, стоит знать, как правильно выращивать те или иные растения. И речь не о советах соседок и блогеров из Интернета, а о научно доказанных данных.
Эксперты Пермского политеха рассказали, как определить вид почвы на вашем дачном участке и ее кислотность, какие органические удобрения можно вносить, из чего нельзя делать компост и какие условия нужно создать для самых распространенных огородных культур, чтобы получить богатый урожай.
Кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ
Самые популярные почвы: как определить самому
Подзолистые — 40% территории России, в основном там, где леса. Особенность — кислый pH, низкое содержание гумуса и питательных веществ. Цвет их светло-коричневый, в разрезе видна бледная прослойка.
Чернозем — около 10% территории, степные районы России. В них высокое содержание перегноя (до 15%). Цвет — темный, почти черный, структура зернистая. Если вы протрете чернозем между пальцами, то ощутите, что он жирный.
Каштановые почвы — в засушливых степях. Насыщенный коричневый цвет, комковатые.
Серые лесные почвы — занимают переходную зону между лесом и степью. Нечто среднее между подзолистыми и черноземными почвами, с умеренным содержанием гумуса и питательных веществ.
«Понять, какой именно вид почвы на вашем дачном участке, можно, обратив внимание на то, как быстро после дождя с участка уходит вода. Плохой дренаж может указывать на подзолистую почву или высокое содержание глины. Разные виды почв поддерживают различную растительность. Если на вашем участке растут преимущественно хвойные деревья и вереск, это может указывать на подзолистую почву. Если преобладают злаки и разнотравье, скорее всего, у вас чернозем, — объясняет Юлия Кузнецова, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.
Есть растения, которые не любят чернозем или даже не переносят его. Картофель, редис и салат предпочитают рыхлые, хорошо дренированные почвы. Чернозем слишком плотный для них.
Уксусный тест: как узнать, кислотная или щелочная почва
Оптимальный pH для большинства растений — в диапазоне от 6 до 7, хотя некоторые растения предпочитают более кислую (показатель менее 6) или более щелочную (уровень более 7) почву. Томаты и картофель любят кислую: в ней больше железа и марганца.
В домашних условиях определить уровень кислотности можно несколькими способами, рассказывает Елена Шергина, магистрант кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.
С помощью специальных тест-полосок, которые продаются в садовых центрах или Интернете. Нужно опустить такую полоску в образец влажной почвы и сравнить цвет с прилагаемой цветовой шкалой.
Уксусный тест. Добавьте немного уксуса в образец почвы. Если она зашипит, значит — щелочная, а если эффекта нет, то кислая или нейтральная.
Тест с пищевой содой. Добавьте немного вещества в подмоченную почву. Если она вспенится, то земля кислая, если нет — то нейтральная или щелочная.
Как повысить плодородность
Внесение органических удобрений, например компоста или навоза.
Самые важные минеральные удобрения — фосфор, азот и калий.
Выращивание клевера, бобовых, люцерны и злаков. Это обогащает почву азотом и органическим веществом.
Мульчирование — помогает сохранить влагу, подавить сорняки и обогатить почву по мере разложения.
Чередование разных культур на грядке.
Не кладите это в компост!
Обрезки больных растений — возбудители инфекции не погибают, а переходят на здоровые растения.
Мясо и кости животных — они долго гниют и издают неприятный запах.
Цитрусовые — они вредны для дождевых червей и полезных микроорганизмов. Испорченный хлеб — может привлечь на участок грызунов.
Какие условия нужны для самых популярных растений
Картофель
Лучше растет на рыхлых кислых и слабокислых почвах. Нужен обильный полив в период цветения и до прекращения роста ботвы. Сильнее всего картофель нуждается в азоте, фосфоре и калии, поэтому целесообразно вносить комплексные минеральные удобрения: по 20-40 кг/га примерно в соотношении 1(азот): 1(фосфор): 1(калий). Приветствуются и удобрения с кальцием и магнием.
Морковь
Подходят очищенные от сорняков рыхлые почвы с нейтральной кислотностью, но насыщенные фосфором. Любит солнечный свет, поэтому для посадки предпочтительнее использовать незатененные места. Культура очень влаголюбива и плохо переносит засуху, начиная быстро увядать. Морковь очень чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому следует избегать внесения высоких количеств минеральных удобрений, иначе это может привести к снижению роста и развития культуры. При посеве на всех типах почв следует вносить суперфосфат (7,5-10 кг/га) или нитрофос (5-7 кг/га).
Огурцы
Их стоит выращивать на окультуренных и плодородных почвах с нейтральным рН. Необходимо, чтобы почва была насыщена влагой, а температура не опускалась ниже +16-18 °С. В качестве основного удобрения наиболее эффективны органические в оптимальных сочетаниях с минеральными удобрениями. Вносят навоз весной, он служит источником углекислого газа и тепла. Минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием составляют по 45-60 кг/га и вносятся порциями: часть при посеве, часть при подкормках.
Помидоры
Наиболее пригодны для выращивания томата окультуренные суглинистые и супесчаные почвы с повышенным содержанием фосфора. Хорошо растет при рН 5,5-7,1. Свето- и теплолюбивая культура, температура не должна опускаться ниже +15 °С, комфортный диапазон — +22-24 °С. Томат, особенно тепличный, любит хорошо удобренную почву: на тонну урожая томат потребляет 3,5 кг азота, 1 кг фосфора и 4,5 кг калия.
Капуста белокочанная
Кормовая капуста относится к холодостойким растениям. Наиболее оптимальны для нее плодородные структурные почвы, насыщенные воздухом. Капуста белокочанная потребляет питательные элементы в течение всего периода вегетации. На 1 кв. м почвы вносят 1,5-2,0 кг аммиачной селитры, 1,7-2,0 кг суперфосфата, 0,4-0,6 кг хлористого или сульфата калия.
Зелень (укроп, петрушка)
Почва должна быть нормальной или чуть повышенной кислотности и иметь рыхлую структуру. Для посадки можно выбрать солнечное место или полутень. Зелень можно сажать в почву, где в прошлом сезоне росли капуста, лук, огурцы, помидоры, картофель. Осенью при перекопке в почву вносят 3-5 кг органических и 20-30 г минеральных удобрений на квадратный метр.