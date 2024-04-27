Ждите чудо-урожай помидоров и огурцов: секреты подготовки почвы раскрыли ученые ПНИПУ

«Понять, какой именно вид почвы на вашем дачном участке, можно, обратив внимание на то, как быстро после дождя с участка уходит вода. Плохой дренаж может указывать на подзолистую почву или высокое содержание глины. Разные виды почв поддерживают различную растительность. Если на вашем участке растут преимущественно хвойные деревья и вереск, это может указывать на подзолистую почву. Если преобладают злаки и разнотравье, скорее всего, у вас чернозем, — объясняет Юлия Кузнецова, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.