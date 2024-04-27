Какой коллаген лучше купить: рекомендации врачей по выбору вида коллагена для суставов и кожи

«Животный коллаген получают из костей и шкуры крупного рогатого скота. Морской выпускается на основе рыбьей кожи и чешуи. Есть ряд публикаций, в которых считается, что морской коллаген по своей структуре аминокислот является наиболее близким к человеческому , — говорит Валентина Храмова. — Минус морского коллагена — в возможных аллергических реакциях. Кроме того, он менее стабилен, чем коллаген млекопитающих из-за низкого уровня аминокислот — пролина и гидроксипролина».