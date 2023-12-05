А могли бы жить 200 лет: почему динозавры виноваты, что люди утратили ген долголетия

«Предполагаю, что эволюция во времена правления динозавров оставила неизгладимое наследие у млекопитающих, — говорит профессор. — На протяжении более 100 миллионов лет, когда динозавры являлись доминирующими хищниками, ранние млекопитающие были маленькими животными, которые вели ночной образ жизни. Предки эвтерий (группа примитивных млекопитающих), по оценкам, весили от 6 до 245 граммов и, вероятно, были насекомоядными. Моя гипотеза состоит в том, что господство динозавров оказывало сильное эволюционное давление на ранних млекопитающих ».