А могли бы жить 200 лет: почему динозавры виноваты, что люди утратили ген долголетия

Некоторые рептилии и земноводные могут жить столетия с минимальными признаками старения, а какие-то из них и вовсе не стареют, в отличие от млекопитающих, в том числе человека. К сожалению, в нашем случае процесс старения явно выражен, да и отведено нам куда меньше.
А ведь люди могли бы жить до двухсот лет и практически не стареть, если бы не они, динозавры. Какая взаимосвязь? Ученые объяснили.
Профессор Жоао Педро де Магальяйнс из Университета Бирмингема (Великобритания) выдвинул гипотезу «узкого места долголетия», которая может перевернуть наше представление о старении.
«Предполагаю, что эволюция во времена правления динозавров оставила неизгладимое наследие у млекопитающих, — говорит профессор. — На протяжении более 100 миллионов лет, когда динозавры являлись доминирующими хищниками, ранние млекопитающие были маленькими животными, которые вели ночной образ жизни. Предки эвтерий (группа примитивных млекопитающих), по оценкам, весили от 6 до 245 граммов и, вероятно, были насекомоядными. Моя гипотеза состоит в том, что господство динозавров оказывало сильное эволюционное давление на ранних млекопитающих».
Ученый объясняет: ранние млекопитающие находились под постоянной угрозой. Чтобы сохранить свой вид, они должны были быстро размножаться. В этом состояла их главная задача, а не долголетие. Да и какие долгожители протянут с такими хищниками, как динозавры? В результате наши далекие предшественники утратили гены, которые отвечают за долгую жизнь.
Когда динозавры исчезли, млекопитающие стали доминирующими наземными позвоночными и смогли вырасти в размерах. Однако ген долголетия к ним уже не вернулся.
«Более чем за 60 миллионов лет, прошедших со времен вымирания динозавров, появилось огромное разнообразие видов с быстрым и медленным жизненным циклом, включая множество крупных и долгоживущих животных. Например, слоны, киты и люди.
Современные млекопитающие развили удивительные черты приспособления, даже самые долгоживущие из них, такие как люди, стареют быстрее, чем многие рептилии. И здесь я уверен, что причина в биологических ограничениях, которые существовали в эпоху динозавров», — говорит Педро де Магальяйнс.
Этой же гипотезой эксперт объясняет и утраченную способность к той удивительной регенерации и восстановлению, какая есть, к примеру, у рептилий.
«Существуют молекулярные доказательства в поддержку моей гипотезы в виде системы защиты ДНК-фотолиазы (древние ферменты, восстанавливающие исходную структуру поврежденной ДНК. — Прим. ред.), которая была утрачена у млекопитающих во времена динозавров», — говорит ученый.
Кстати, возможно, именно из-за ярко выраженного старения и отсутствия способности к регенерации млекопитающие гораздо чаще болеют онкологическими заболеваниями.
«Существуют случаи рака у рептилий и амфибий, но заболеваемость ниже, чем у млекопитающих», — говорит профессор.
Более того, среди рептилий, амфибий и рыб наблюдались виды, которые демонстрировали неопределенный рост и даже повышенное размножение с возрастом. В то время как млекопитающие с возрастом перестают расти и теряют способность размножаться.