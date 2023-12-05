Исследование ВОЗ: «Переработки убивают 750 тысяч человек в год»

Как показало недавнее исследование Международной организацией труда (МОТ), проведенное вместе со Всемирной организацией здравоохранения, почти 7% ежегодных смертей в мире связаны с работой . Причем вывод эксперты сделали неожиданный. Оказывается, больше всего смертей (744 942) приходится не на травмы или воздействие химикатов, а на продолжительный рабочий график — 55 часов в неделю и более. Если взять в пересчете на традиционную пятидневку, получается работа минимум 11 часов в день. Мужчины погибают на производстве намного чаще женщин: показатель на 100 тысяч взрослых трудоспособного возраста 51,4 против 17,2 соответственно.