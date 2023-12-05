Исследование ВОЗ: «Переработки убивают 750 тысяч человек в год»

«От работы кони дохнут», — гласит известная пословица. Для людей слишком напряженная работа тоже опасна, причем не только стрессом или выгоранием.
Как показало недавнее исследование Международной организацией труда (МОТ), проведенное вместе со Всемирной организацией здравоохранения, почти 7% ежегодных смертей в мире связаны с работой. Причем вывод эксперты сделали неожиданный. Оказывается, больше всего смертей (744 942) приходится не на травмы или воздействие химикатов, а на продолжительный рабочий график — 55 часов в неделю и более. Если взять в пересчете на традиционную пятидневку, получается работа минимум 11 часов в день. Мужчины погибают на производстве намного чаще женщин: показатель на 100 тысяч взрослых трудоспособного возраста 51,4 против 17,2 соответственно.
Как пишет El Pais со
Что касается конкретных заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, то пятерка лидеров выглядит так:
32,4% смертей происходят из-за проблем с кровообращением;
27,5% — из-за рака;
14,3% — из-за респираторных заболеваний;
11,3% — из-за травм;
7,2% — из-за инфекционных заболеваний.
Также специалисты отмечают, что случаи смерти, связанные с трудоустройством, составляют 6,7% от всех смертей, зарегистрированных в мире. Влияние работы на риск смерти отличается по странам и регионам. Так, самая высокая доля рабочих смертей была в Африке (7,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,1%) и Океании (6,5%).
Трудоголик по собственному желанию
Готовность усердно работать даже в ущерб себе принято считать положительным качеством, а не проблемой. Переработки и чрезмерные усилия на работе одобряются обществом и финансово поощряются. Однако, по словам специалистов, трудоголизм похож по симптомам на другие зависимости, которые признаны психическим расстройством.
Психолог Олеся Лупак называла четыре признака, говорящих, что у человека есть зависимость от работы.
Неконтролируемая деятельность. Трудоголик не может не работать и при этом чувствовать себя спокойно и хорошо.
Неумение отдыхать. В выходные или в отпуске у трудоголика не получается отключиться от работы, к тому же на отдыхе он испытывает чувство вины.
Отсутствие насыщенной социальной жизни. У трудоголика нет времени, чтобы встречаться с друзьями, отдыхать, посещать какие-то мероприятия.
Напряженные отношения с близкими. Близкие просят уделить им время, побыть с ними, а трудоголик не может позволить себе этого, он говорит: «Если я не буду работать, вам нечего будет есть».
Как понять, что трудоголизм уже начал разрушать вашу жизнь? О десяти признаках психиатры и психологи рассказывают ЗДЕСЬ.