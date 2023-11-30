Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой на лице

А еще женщина очень переживала, как будут реагировать люди. И особенно боялась, как воспримут новую маму ее дети: «Когда наш младший сын в первый раз увидел меня без повязки, он резко покраснел, начал дрожать. Сказал: „Мамочка, что случилось с твоим носом? Тебе срочно нужно к доктору“».