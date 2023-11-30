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Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой на лице

Она отказалась носить неудобный протез и научилась принимать себя такой, какая есть. Окружающим остается только удивляться, как с такой внешностью можно быть настолько уверенной в себе.

30 ноября 20232
Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой в лице
Источник:

iStockphoto

Тине Эрлс было около 40 лет, когда она впервые заметила уплотнение в одной из ноздрей. Шишка зудела, а когда женщина наклоняла голову, из носа текла жидкость. Вдобавок левая сторона ее лица вдруг начала неметь. Спустя два года Тина узнала причину: в 2014 году ей поставили рак полости носа второй стадии.

Врачи сказали, что нужна лучевая терапия. Но риски были очень серьезными. Тина, которая воспитывает с мужем пятерых детей, могла ослепнуть или рисковала всю оставшуюся жизнь питаться через зонд.

Был и другой вариант вылечиться от рака: сделать полную ринэктомию — хирургическое удаление носа.

Врач сказал Тине: «Вы молодая привлекательная женщина. Мы не хотим вас изуродовать».

Но женщина ответила: «Что хорошего в красоте, если вдруг меня не станет? Просто отрежьте это».

Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой на лице

Тина до удаления носа

Источник:

tiktok.com/@truestories.doc

Со слезами на глазах Тина вспоминает, как обнимала своих детей перед операцией: «Просто вдыхала их запах — боялась, что больше никогда не смогу почувствовать это снова. Помню, как в последний раз уткнулась носом в затылок мужа — неужели я никогда не смогу ощутить это приятное чувство?..»

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А еще женщина очень переживала, как будут реагировать люди. И особенно боялась, как воспримут новую маму ее дети: «Когда наш младший сын в первый раз увидел меня без повязки, он резко покраснел, начал дрожать. Сказал: „Мамочка, что случилось с твоим носом? Тебе срочно нужно к доктору“».

Сейчас Тина куда более смелая, но, чтобы принять новую себя, пришлось сильно потрудиться.

Люди спрашивают: «Как тебе удается быть такой уверенной в себе?» Отвечаю им: «Это потому, что я боролась за жизнь и осталась жива. Нет ничего прекраснее жизни!»

А вот что говорят о внешности женщины ее дети.

«Помню мамин взгляд, когда я впервые увидела ее без носа, — рассказывает дочь Кристина. — Она думала, что я буду в ужасе. Но это моя мама! И я была просто благодарна за то, что она жива».

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Тина признается: в первое время ее близких очень напрягали пристальные взгляды окружающих.

«Я сказала своим детям: „Люди просто смотрят и пытаются понять, как я так хорошо выгляжу, если у меня даже носа на лице нет“, — улыбается она. — К сожалению, общество так устроено. Все, что отличается от привычного, пугает».

Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой на лице
Источник:

tiktok.com/@truestories.doc

Спустя шесть месяцев после операции женщина получила протез. Два года она пыталась сродниться с искусственным носом.

«Мне не нравилось, как он выглядел на мне. Не нравилось, что его нужно клеить, — от этого на коже появилось раздражение. Я не могла с ним даже дышать — не физически, а эмоционально».

А потом Тина решила, что с нее хватит. И теперь ходит по улице с дырой в лице.

Женщина лишилась носа из-за рака и теперь ходит с дырой на лице

Тина с протезом

Источник:

tiktok.com/@truestories.doc

«До сих пор некоторые люди спрашивают, почему я не ношу протез. „Ты была бы такой красивой, если бы у тебя был нос“, — говорят они. Но я и так красивая», — гордо заявляет Тина.

Своей историей женщина поделилась в TikTok, и ее тут же завалили вопросами. Людей интересовало, как она дышит, нужно ли ей чистить нос и другие бытовые моменты.

«Я могу чувствовать запахи и вкус. Могу дышать через отверстие, но ношу пластырь, чтобы согреть и увлажнить дыхание», — отвечает Тина.

Спит женщина с марлей на носу, чтобы не пересыхало горло. Тина признается, что несколько раз ей приходилось чистить отверстие пальцем и это было больно.

Но самое неприятное, когда внутрь попадает молотый перец. Поэтому готовит Тина очень осторожно.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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