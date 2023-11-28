Молодые друзья и правильный настрой: 102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Джанет Гиббс переехала в Австралию, когда ей было всего три года. Девочка окончила школу, а в 17 лет поступила в медицинский колледж, где получала профессию медицинской сестры. Вскоре Джанет встретила свою любовь, вышла замуж и вместе с супругом переехала в Великобританию. Там у пары родились дети, но жизнь сложилась так, что женщина уже в пожилом возрасте все равно вернулась в Австралию.
Сейчас Джанет 102 года. Несмотря на такой преклонный возраст, женщина сохранила ясность ума и любовь к жизни. Она живет в пансионате для престарелых, где много общается с другими постояльцами и персоналом.
Джанет уверена, что один из главных секретов долголетия — это регулярные занятия спортом.
«Я всегда была гиперактивной. Любила гольф, боулинг, теннис и хоккей. В юности занималась легкой атлетикой, а в 30 лет первый раз взяла в руки клюшку. Я играла в гольф до 86 лет», —
Сейчас женщина уже не может уделять время активному спорту, но она каждый день отправляется на пешие прогулки и продолжает играть в боулинг. Джанет старается гулять по нескольку часов независимо от погоды. По словам женщины, она может выйти на улицу около шести раз в день!
Кроме того, Джанет постоянно общается — как со своими родственниками, так и с друзьями. Причем она старается, чтобы приятели были гораздо моложе ее: это заряжает энергией и позитивом.
Еще одно важное правило, которое Джанет соблюдает в течение всей жизни: желание быть счастливой. Женщина старается радоваться любым мелочам независимо от того, в какой ситуации она находится.
«Будьте счастливы и любите жизнь, чего бы вам это ни стоило», — говорит Джанет.
И еще одна важная деталь: женщина следит за своим рационом. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба, оливковое масло — все это помогает сохранить ясность ума и бодрость. Рацион Джанет похож на те принципы питания, которых придерживаются люди, соблюдающие средиземноморскую диету.
Диетологи подтверждают, что средиземноморская диета — одна из лучших диет, которая помогает продлить жизнь.
В ней присутствуют:
оливковое масло и оливки;
свежие овощи;
рыба и морепродукты;
мясо;
зелень;
цельнозерновые продукты.
В этой диете есть все компоненты, которые важны для здорового мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты и минералы — например, цинк, магний, витамины В, С и Е. Но придерживаться здорового рациона придется постоянно, это должно стать стилем жизни.