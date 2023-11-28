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Молодые друзья и правильный настрой: 102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Джанет Гиббс недавно исполнилось 102 года. Женщина прекрасно себя чувствует и живет полноценной жизнью. Она уверена, что прожить больше века совсем не так сложно, как кажется.

28 ноября 20233
Молодые друзья и правильный настрой: 102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия
Источник:

Istock

Джанет Гиббс переехала в Австралию, когда ей было всего три года. Девочка окончила школу, а в 17 лет поступила в медицинский колледж, где получала профессию медицинской сестры. Вскоре Джанет встретила свою любовь, вышла замуж и вместе с супругом переехала в Великобританию. Там у пары родились дети, но жизнь сложилась так, что женщина уже в пожилом возрасте все равно вернулась в Австралию.

Сейчас Джанет 102 года. Несмотря на такой преклонный возраст, женщина сохранила ясность ума и любовь к жизни. Она живет в пансионате для престарелых, где много общается с другими постояльцами и персоналом.

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Джанет уверена, что один из главных секретов долголетия — это регулярные занятия спортом.

«Я всегда была гиперактивной. Любила гольф, боулинг, теннис и хоккей. В юности занималась легкой атлетикой, а в 30 лет первый раз взяла в руки клюшку. Я играла в гольф до 86 лет», — говорит долгожительница.

Сейчас женщина уже не может уделять время активному спорту, но она каждый день отправляется на пешие прогулки и продолжает играть в боулинг. Джанет старается гулять по нескольку часов независимо от погоды. По словам женщины, она может выйти на улицу около шести раз в день!

Кроме того, Джанет постоянно общается — как со своими родственниками, так и с друзьями. Причем она старается, чтобы приятели были гораздо моложе ее: это заряжает энергией и позитивом.

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Еще одно важное правило, которое Джанет соблюдает в течение всей жизни: желание быть счастливой. Женщина старается радоваться любым мелочам независимо от того, в какой ситуации она находится.

«Будьте счастливы и любите жизнь, чего бы вам это ни стоило», — говорит Джанет.

И еще одна важная деталь: женщина следит за своим рационом. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба, оливковое масло — все это помогает сохранить ясность ума и бодрость. Рацион Джанет похож на те принципы питания, которых придерживаются люди, соблюдающие средиземноморскую диету.

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Диетологи подтверждают, что средиземноморская диета — одна из лучших диет, которая помогает продлить жизнь.

В ней присутствуют:

  • оливковое масло и оливки;

  • свежие овощи;

  • рыба и морепродукты;

  • мясо;

  • зелень;

  • цельнозерновые продукты.

В этой диете есть все компоненты, которые важны для здорового мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты и минералы — например, цинк, магний, витамины В, С и Е. Но придерживаться здорового рациона придется постоянно, это должно стать стилем жизни.

Автор текста:Софья Хромова
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