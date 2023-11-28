Молодые друзья и правильный настрой: 102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Джанет Гиббс переехала в Австралию, когда ей было всего три года. Девочка окончила школу, а в 17 лет поступила в медицинский колледж, где получала профессию медицинской сестры. Вскоре Джанет встретила свою любовь, вышла замуж и вместе с супругом переехала в Великобританию. Там у пары родились дети, но жизнь сложилась так, что женщина уже в пожилом возрасте все равно вернулась в Австралию.