Доктор Сэвидж разработал тест, который поможет выяснить, сколько лет вы проживете

Сон очень важен для нашего здоровья, и часть вопросов связана именно с ним. Нужно указать, как долго вы спите, страдаете ли от храпа, сильно ли устаете, как часто волнуетесь и как справляетесь со стрессом. Вопрос про храп тоже неслучаен: как правило, он указывает на апноэ, которое связывают с больным сердцем.