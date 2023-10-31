Доктор Сэвидж разработал тест, который поможет выяснить, сколько лет вы проживете

Нам не дано знать, как долго мы проживем. Человек, как говорил булгаковский Воланд, «внезапно смертен». Однако мы уже многое знаем о том, какие вещи способны повысить наши шансы на долголетие, а какие, напротив, крадут наши годы.
Доктор Пол Сэвидж из клиники в Чикаго разработал тест из 38 пунктов, которые помогут составить мнение о здоровье человека и сделать прогноз о том, как долго он проживет. Алгоритм составляет предположение о продолжительности жизни, исходя из привычек и образа жизни человека. Этот тест, по словам доктора Сэвиджа, призван помочь людям принять меры для улучшения своего здоровья.
Перед началом тестирования необходимо указать свой пол, возраст, вес и рост, параметры тела и время, которое приходится каждый день проводить в сидячем положении. Часть вопросов затрагивает питание. Например, нужно указать, ест ли человек оливковое масло (один из главных продуктов любимой диетологами средиземноморской диеты), какие делает промежутки между приемами пищи и сколько порций овощей и фруктов потребляет каждый день.
Другие вопросы были связаны с вредными привычками: нужно было указать, есть ли в вашей жизни место спиртному, сигаретам и запрещенным веществам.
Сон очень важен для нашего здоровья, и часть вопросов связана именно с ним. Нужно указать, как долго вы спите, страдаете ли от храпа, сильно ли устаете, как часто волнуетесь и как справляетесь со стрессом. Вопрос про храп тоже неслучаен: как правило, он указывает на апноэ, которое связывают с больным сердцем.
Также участникам опроса предлагается указать, как часто они читают и общаются с друзьями и близкими. Еще один вопрос связан с использованием зубной нити. Любопытно, но все эти вопросы связаны с риском развития деменции.
Кроме того, среди вопросов теста были также связанные с главными показателями здоровья, включая уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови, а также семейный анамнез сердечных приступов, инсультов, рака и старческого слабоумия.
Вопросы составлены с учетом факторов, повышающих риск 30 главных убийц, среди которых онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, деменция. В конце тест выдаст вам предположительную продолжительность вашей жизни. Конечно, важно понимать, что речь идет лишь о теоретической цифре. Более того, в ваших силах изменить этот показатель, пишет издание
«Многие, если не большинство, факторы риска, связанные со здоровьем и долголетием людей, можно смягчить за счет раннего выявления, целенаправленной профилактики и вмешательства», — отмечает доктор Сэвидж.
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