Наверное, каждый из нас хоть раз хотел записаться к врачу, чтобы рассказать о бессоннице, периодической боли в животе, проблемах со стулом или пожаловаться на другие проблемы со здоровьем. Но работа, дом, друзья, дети… на специалиста не остается времени, «само пройдет», «это все от стресса», думаем мы.

По данным Росстата, более трети заболевших россиян не обращаются к врачам, предпочитая лечиться таблетками из домашней аптечки или прислушиваться к советам в сети. Между тем многим известно, что большинство опасных заболеваний умеют долго прятаться в организме, изначально никак себя не проявляя. Чтобы обнаружить их как можно скорее, нужно всего ничего — прислушиваться к своему организму и вовремя реагировать на сигналы, которые он подает.