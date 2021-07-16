Наверное, каждый из нас хоть раз хотел записаться к врачу, чтобы рассказать о бессоннице, периодической боли в животе, проблемах со стулом или пожаловаться на другие проблемы со здоровьем. Но работа, дом, друзья, дети… на специалиста не остается времени, «само пройдет», «это все от стресса», думаем мы.
По данным Росстата, более трети заболевших россиян не обращаются к врачам, предпочитая лечиться таблетками из домашней аптечки или прислушиваться к советам в сети. Между тем многим известно, что большинство опасных заболеваний умеют долго прятаться в организме, изначально никак себя не проявляя. Чтобы обнаружить их как можно скорее, нужно всего ничего — прислушиваться к своему организму и вовремя реагировать на сигналы, которые он подает.
Когда нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, рассказал заслуженный врач РФ, профессор Владимир Подхомутников.
Владимир Подхомутников
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, врач-кардиолог
У вас появилась внезапная давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки и сопровождается холодным потом, предобморочным состоянием. Такая боль — характерный признак инфаркта миокарда. Необходима срочная медицинская помощь;
Вы стали замечать кровь в кале — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если кровь ярко-алая, это может быть симптомом не только геморроя или анальной трещины, но и таких опасных состояний, как колоректальный рак, язвенный колит, болезнь Крона и ряд других. В такой ситуации нужно срочно записаться к проктологу. Черная кровь в каловых массах может сигнализировать об онкологии и внутренних кровотечений, например, из-за открывшейся язвы желудка;
Внезапно появились кровотечения из половых путей вне нормального менструального цикла. Причиной могут стать как гинекологические заболевания, например, эндометриоз или синдром поликистозных яичников, так и болезней, напрямую не связанных с половой сферой: лейкоз, тромбоцитопения, гипотериоз, печеночная или почечная недостаточность. И, увы, онкология различной дислокации. Если выделения скудные — срочно записывайтесь к врачу, а при обильном кровотечении вызывайте скорую;
Вы часто ощущаете жажду, сухость во рту, постоянно хочется в туалет (особенно по ночам), а кожа стала слишком сухой — это верные признаки диабета. Они могут сочетаться с повышенной утомляемостью, слабостью, кожным зудом, запахом ацетона изо рта и слишком долгим заживлением даже незначительных ссадин и порезов. Все эти симптомы говорят о том, что пора к эндокринологу;
Нельзя игнорировать и угревую сыпь, так как застой кожного сала в сально-волосяных протоках служит благоприятной средой для развития инфекций. С кровотоком болезнетворная микрофлора может распространиться по всему организму и стать причиной общей интоксикации. Особенно опасны высыпания на лице — через носогубный треугольник (благодаря хорошему кровоснабжению этой зоны) патологические микроорганизмы могут быстро попасть прямиком в мозг. Еще одна угроза от угревой сыпи — образование рубцов, пятен и рытвин на местах высыпаний. Эффективное лечение может назначить только врач;
Одна из самых опасных болей — боль в животе. Она может быть симптомом различных опасных состояний: аппендицита, острого панкреатита или холецистита, язвы желудка и так далее. Кроме того, у детей боль в животе может быть вызвана совершенно другими патологиями, например ангиной. Поэтому в таких ситуациях обязательна консультация хирурга. При слабых тянущих болях можно записаться на плановый прием, при «остром животе» — срочно вызывайте скорую.
Любая боль, любое негативное изменение самочувствия — это не «наказание» и случайность, а защитный сигнал о повреждении тканей или сбое в работе внутренних органов. Самое опасное, что можно сделать, — это заглушить обезболивающими средствами и махнуть рукой, мол, само пройдет.
«Слушайте свой организм, вовремя обращайтесь к врачам и будьте здоровы!» — заключил эксперт.
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