Симптомы сезонной аллергии могут напоминать COVID-19. Как их различить - полезные подсказки

Чихание, насморк, зуд в носу, кашель… Это первые признаки COVID-19 или у вас началась сезонная аллергия? Симптомы заболеваний могут оказаться очень похожими. "Доктор Питер" публикует понятную табличку-памятку, как отличить ковид от аллергии.

"Из-за повышения температуры воздуха весной количество аллергенов, например, пыльцы, резко увеличивается и симптомы сезонной аллергии могут возникать внезапно, - говорит специалист по иммунологии Лакиа Райт больницы в Бостоне. - Поэтому такие симптомы, как кашель, чихание, потеря обоняния и вкуса, могут вызвать у людей, не болевших COVID-19, беспокойство".

По словам Райт, наиболее характерным признаком COVID-19 является температура. При сезонной аллергии она бывает очень редко.

"Согласно исследованиям, у 78% заразившихся коронавирусом, повышается температура, поэтому наряду с сухим кашлем, головной болью, усталостью и потерей обоняния и вкуса она является основным симптомом ковида, - поясняет врач. - А вот насморк нехарактерен для COVID-19 и вместе с першением в горле и носу, а также слезотечением считается проявлением сезонной аллергии".

Что касается кашля, разъясняют врачи, если он сухой (без образования слизи или мокроты), то это, скорее, симптом COVID-19. Влажный может быть при сезонной аллергии.

Еще один способ определить, имеете вы дело с сезонной аллергией или с COVID-19, - начать принимать антигистаминные препараты или прятаться от аллергенов - закрывать окна и ограничить прогулки. Если эти меры улучшают ваше самочувствие, скорее всего, вы имеете дело с сезонной аллергией.

Эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний составили в помощь сомневающимся полезную табличку с указанием симптомов и их причин.

Между тем, врачи напоминают, что если вы чихаете и кашляете весной, то это может оказаться и не сезонная аллергия, и не COVID-19, а обычная простуда - ОРВИ.

«Некоторые люди, которые годами не болели простудой, могут быть более уязвимы этой весной. Ведь на иммунитет влияет и стресс», - говорит Омид Мехдизаде, доктор медицины Тихоокеанского института неврологии в Лос-Анджелесе. - И это может быть ошибочно принято за COVID или сезонную аллергию».

© Доктор Питер