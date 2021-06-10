«На живот положили бетонную плиту»

Врачи давно бьют тревогу — несмотря на все успехи терапевтической гастроэнтерологии, количество пациентов с осложненной язвенной болезнью растет с каждым годом.

Смертность при перфоративной язве, которая считается одной из самых опасных неотложных хирургических состояний во всем мире), составляет до 30%.

- Мне было 38 лет, когда скорая отвезла меня в городскую больницу им. Святого Георгия с перитонитом, — рассказывает петербурженка Татьяна Беляева. — Я просто встала утром и поняла, что не могу ни сесть, ни встать от сильнейшей боли в животе, болело так, словно на него положили бетонную плиту. Когда я очнулась уже после операции в реанимации, хирург, который меня спас (Евгений Семенович Губочкин, спасибо вам за все!) спросил, как я дошла до жизни такой. А я не знаю, что ему ответить. Да, у меня была маленькая язвочка 12-перстной кишки десять лет назад, которую я благополучно пролечила и забыла про нее, как мне казалось, навсегда. Мне казалось, что я совершенно здорова, родила без проблем ребенка. За месяц до того, как бабахнул перитонит, я чувствовала небольшой дискомфорт — внезапно накатывала слабость, головокружение, несильно болел живот. Я даже дошла до врача и сделала УЗИ брюшной полости, но оно ничего не показало, все анализы были в норме. Острая фаза развилась за несколько часов — рвота, страшная, невыносимая боль в животе.