«На живот положили бетонную плиту»
Врачи давно бьют тревогу — несмотря на все успехи терапевтической гастроэнтерологии, количество пациентов с осложненной язвенной болезнью растет с каждым годом.
Смертность при перфоративной язве, которая считается одной из самых опасных неотложных хирургических состояний во всем мире), составляет до 30%.
- Мне было 38 лет, когда скорая отвезла меня в городскую больницу им. Святого Георгия с перитонитом, — рассказывает петербурженка Татьяна Беляева. — Я просто встала утром и поняла, что не могу ни сесть, ни встать от сильнейшей боли в животе, болело так, словно на него положили бетонную плиту. Когда я очнулась уже после операции в реанимации, хирург, который меня спас (Евгений Семенович Губочкин, спасибо вам за все!) спросил, как я дошла до жизни такой. А я не знаю, что ему ответить. Да, у меня была маленькая язвочка 12-перстной кишки десять лет назад, которую я благополучно пролечила и забыла про нее, как мне казалось, навсегда. Мне казалось, что я совершенно здорова, родила без проблем ребенка. За месяц до того, как бабахнул перитонит, я чувствовала небольшой дискомфорт — внезапно накатывала слабость, головокружение, несильно болел живот. Я даже дошла до врача и сделала УЗИ брюшной полости, но оно ничего не показало, все анализы были в норме. Острая фаза развилась за несколько часов — рвота, страшная, невыносимая боль в животе.
За месяц до того, как бабахнул перитонит, я чувствовала лишь небольшой дискомфорт — слабость, головокружение, несильно болел живот.
- Что такое прободение язвы? Представим себе желудок — по сути дела это полый мешок, наполненный некоторым количеством пищи и кислотного желудочного сока. При прободении язвы между полостью желудка и брюшной полостью, в которой он находится, образуется прямое сообщение, то есть, язва углубляется настолько, что пробивает стенку желудка насквозь. При этом из желудка вытекает желудочный сок, сильно раздражающий брюшину — это и вызывает нестерпимую боль. —
Главный симптом прободения язвы желудка - приступ сильнейшей боли в верхней части живота или в области пупка. Мышцы живота сильно напрягаются, образуя так называемый деревянный живот. При прободении язвы боль постепенно перемещается в подвздошную область («под ложечку»).
Кстати
Перфорация, или прободение, язвы желудка и 12-перстной кишки чаще наблюдается у мужчин в возрасте 20 — 40 лет с кратким язвенным анамнезом (до 3 лет). Иногда перфорация язвы может произойти у людей, которые даже не знали о том, что у них есть язва — никаких болей не было. Перфорация язв чаще отмечается осенью и весной. Helicobacter pylori, нестероидные противовоспалительные препараты и курение — подтвержденные факторы риска возникновения язв. Но что именно приводит к перфорации, известно не до конца.
Впрочем, хирурги отмечают, что клиническая картина язвы в последние годы сильно изменилась — кинжальная боль в брюшной полости наступает уже в процессе перитонита (гнойного воспаления брюшной полости») и человек находится на грани жизни и смерти.
Петр Яблонский
Медицина, хирургия
главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета СПбГУ
— Перфоративная язва хорошо маскируется под другие болезни, — рассказывает Петр Яблонский. — Это приводит к запоздалой диагностике, к появлению больных уже в состоянии перитонита.
Перфоративная язва хорошо маскируется под другие болезни.
Нередко люди до последнего момента принимают обезболивающие препараты, таким образом даже врачи не могут сразу поставить правильный диагноз, «смазанная картина» заболевания, говорят они.
Каждый час задержки увеличивает риск смерти
- Поздняя госпитализация — наша главная беда, — говорит Петр Яблонский. — Мы получаем пациента в состоянии перитонита, и если есть сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия, неврологические осложнения — они могут приводить в послеоперационном периоде к большим проблемам, в том числе и к летальным исходам.
По словам врачей, если пациент поступил в первые шесть часов с момента перфорации, то смертности практически нет. Каждый час задержки после этого условного 6-часового периода увеличивает риск смерти.
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