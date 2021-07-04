- Одно из распространенных ощущений при раке желудка — дисфагия. Это или легкое чувство царапания или жжения, когда вы проглатываете пищу, или более серьезный сигнал — вам становится трудно или неудобно глотать, появляются болезненные ощущения, — говорится в сообщении экспертов. Отмечается, что этот симптом сам по себе может указывать и на другие проблемы со здоровьем, но в любом случае стоит пройти обследование.

Еще один возможный симптом рака желудка — диспепсия. Это может быть целый комплекс проявлений — боль, тяжесть, чувство переполнения в подложечной области, изжога, вздутие, частые газы, отрыжка. Если они не проходят в течение трех недель, срочно надо обратиться к врачу.

- Если у вас в желудке растет опухоль, то вы можете почувствовать насыщение, даже если съедите совсем немного. Это часто может привести к потере веса, и является ранним симптомом рака, — говорится в исследовании Cancer Research UK.

Еще одним возможным ранним признаком рака желудка эксперты организации назвали чувство усталости и одышку. Этот симптом часто можно наблюдать у пациентов, заразившихся коронавирусом. Если кроме него, у вас есть дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта — любой вышеописанный симптом, то стоит обратиться за консультацией к гастроэнтерологу.