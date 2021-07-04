Эксперты британской Cancer Research UK (благотворительная организация по изучению и повышению осведомленности о раке) предупреждают, что рак желудка в 50% случаев диагностируют у людей в возрасте до 75 лет, и есть признаки онкологии, которые стоит вовремя распознать.
Рак желудка — злокачественная опухоль, которая развивается из клеток слизистой оболочки желудка. По распространенности он занимает пятое место среди всех видов рака.
- Одно из распространенных ощущений при раке желудка — дисфагия. Это или легкое чувство царапания или жжения, когда вы проглатываете пищу, или более серьезный сигнал — вам становится трудно или неудобно глотать, появляются болезненные ощущения, — говорится
Еще один возможный симптом рака желудка — диспепсия. Это может быть целый комплекс проявлений — боль, тяжесть, чувство переполнения в подложечной области, изжога, вздутие, частые газы, отрыжка. Если они не проходят в течение трех недель, срочно надо обратиться к врачу.
- Если у вас в желудке растет опухоль, то вы можете почувствовать насыщение, даже если съедите совсем немного. Это часто может привести к потере веса, и является ранним симптомом рака, — говорится в исследовании Cancer Research UK.
Еще одним возможным ранним признаком рака желудка эксперты организации назвали чувство усталости и одышку. Этот симптом часто можно наблюдать у пациентов, заразившихся коронавирусом. Если кроме него, у вас есть дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта — любой вышеописанный симптом, то стоит обратиться за консультацией к гастроэнтерологу.
Другие ранние симптомы рака желудка:
боль в животе,
боль за грудиной,
темный, почти черный стул,
тошнота (когда опухоль приводит к закупорке сосудов и препятствует прохождению пищи через пищеварительную систему).
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