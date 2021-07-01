Врача обвинили в паникерстве

- История циклична, как и характер человека, его отношение к жизни своей и окружающих, — рассказывает Дмитрий Журавлев. — И получается, что история учит человечество очень избранно, только в те моменты, когда становится уж совсем «жарко», а потом род людской расслабляется и забывает жизненно важные навыки. Так было и с чумой, что вспыхнула в конце 18 века в нашей стране.

Страшные эпидемии к 70-м годам 18-го века позабылись, и потому представить себе, что смертельные болезни придут в Москву вновь, было трудно. Когда в Первом Московском постоянном военном госпитале (ныне Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко) начали умирать больные, один из опытных и известных врачей того времени, Афанасий Филимонович Шафонский четко диагностировал чуму. В кратчайшие сроки в госпитале было сделано все необходимое, чтобы предупредить распространение болезни: выставлена охрана, построены дополнительные карантинные бараки.

Однако за доклад Шафонского в Медицинскую коллегию (аналог современного Минздрава), в котором он выражал опасение за происходящее, его обвинили в паникерстве. Ему было строжайше запрещено распространять «лживую» информацию. Не стал сообщать об опасной болезни и генерал-губернатор Москвы Салтыков, уверяя, что речь идет всего-навсего о «заразительной горячке». В результате время было упущено.