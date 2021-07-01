Солнце в июле, по мнению ученых, будет вести себя довольно спокойно — мощных вспышек не ожидается. Однако, как признаются астрономы, точные данные они могут просчитывать только на ближайшие трое суток. График на месяц строится по многолетним наблюдениям и нынешней фазе активности солнца. Поэтому всегда могут возникнуть корректировки.
Пока среди опасных дней называют даты: 4, 12 и 13 июля. Магнитные бури в эти дни вероятны, но пока астрономы обещают «магнитные возбуждения». В такое время рекомендуется поберечь себя, стараться меньше времени проводить на солнце. Для прогулок советуют выбирать раннее утро или вечернее время. С возможными головными болями, головокружением, изменениями в давлении у метеозависимых людей может помочь справиться свежий воздух и длительный сон.
Чуть повышенный геомагнитный фон обещают 1, 2, 9, 10 июля. Эти дни на графике указаны как «магнитосфера спокойная». Однако есть небольшое повышение. Постарайтесь вести себя аккуратнее, гуляйте, отдыхайте и высыпайтесь в эти дни, чтобы чувствовать себя хорошо.
Почему же мы так реагируем на изменение геомагнитной обстановки? Ведь некоторые даже не замечают возмущений на солнце. Оказывается, все дело в адаптационных способностях организма. Люди привыкают к определенным условиям жизни в конкретном регионе. Любые изменения — испытание для организма. Надо быстро перестраиваться, но не каждый способен на это.
Реагируют на геовозмущения все примерно одинаково. В такие дни люди часто жалуются на головную боль, головокружение, слабость, тошноту. Могут появиться боли в суставах и бессонница.
Что делать
По максимуму откажитесь от физических нагрузок. Вплоть до того, что исключите легкую утреннюю зарядку в такие дни.
Делайте все плавно, чтобы избежать головокружения. Не вскакивайте утром с кровати, не вставайте резко со стула.
Скорректируйте питание. Ешьте меньше, отдавайте предпочтение фруктам, овощам. Смените привычный чай и кофе на чистую воду.
Высыпайтесь.
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