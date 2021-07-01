Солнце в июле, по мнению ученых, будет вести себя довольно спокойно — мощных вспышек не ожидается. Однако, как признаются астрономы, точные данные они могут просчитывать только на ближайшие трое суток. График на месяц строится по многолетним наблюдениям и нынешней фазе активности солнца. Поэтому всегда могут возникнуть корректировки.

Пока среди опасных дней называют даты: 4, 12 и 13 июля. Магнитные бури в эти дни вероятны, но пока астрономы обещают «магнитные возбуждения». В такое время рекомендуется поберечь себя, стараться меньше времени проводить на солнце. Для прогулок советуют выбирать раннее утро или вечернее время. С возможными головными болями, головокружением, изменениями в давлении у метеозависимых людей может помочь справиться свежий воздух и длительный сон.