Землю накрыла самая сильная магнитная буря года: как ее пережить

Специалисты сообщили, что с середины мая на планете началась самая сильная магнитная буря в 2021 году. Вспышки на Солнце могут негативно сказаться на самочувствии, особенно, если человек страдает во время резкой смены погоды. "Доктор Питер" рассказывает, почему организм бурно реагирует на магнитные бури и как оградить себя от их воздействия.

С 12 мая Землю накрыла самая мощная магнитная буря в 2021 году, специалисты присвоили ей уровень G3 (всего таких уровней может быть 5). Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

"На Земле началась самая сильная магнитная буря с начала года. 12 мая, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались два средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1", - написал эксперт в своем Facebook.

Фото: Михаил Леус

Первая сильная майская магнитная буря продлится до 17 числа. Вторая, по прогнозам, начнется через несколько дней, после 20 мая, но она будет не такой мощной.

Почему нам плохо в период магнитных бурь

Погода зависит от уже заданных гелиофизических условий региона, поэтому она меняется постепенно, и мы к ней успеваем привыкать, рассказал "Доктору Питеру" профессор, невролог поликлинического отделения СЗОМНКЦ им. Соколова (Клиническая больница № 122) Александр Ельчанинов. Совсем другое дело магнитные бури. Они возникают неожиданно, не дают организму времени для адаптации, при этом могут оказывать на него довольно сильное воздействие. Как человек перенесет магнитную бурю, зависит от того, насколько быстро его организм сможет перестроиться. Адаптацию обеспечивают системы нейрогормонального контроля - гипоталамус, гипофиз, диэнцефальная область головного мозга, щитовидная железа, надпочечники.

Некоторые исследователи считают, что перед магнитной бурей организм испытывает стресс, поэтому он вынужден все силы направить на борьбу с ним. Отсюда гипотеза, что метеозависимость можно воспринимать как один из способов выживания в животном мире. Другие эксперты уверены, что у пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, магнитные бури подавляют выработку мелатонина – гормона, который отвечает за суточные биоритмы и иммунитет.

Еще одно мнение ученых - вспышки на Солнце меняют электромагнитное поле Земли, из-за чего кровь может стать более вязкой. Это чревато повышенным тромбообразованием и риском развития атеросклероза. Когда у человека густеет кровь, то нарушается кислородный обмен в организме. Первыми на это реагируют мозг и нервные окончания.

Поэтому магнитные бури мучают чуть ли не половину населения планеты. Люди жалуются на учащенное сердцебиение, головные боли, головокружение, тошноту, слабость, сниженную трудоспособность. Еще несколько последствий: боли в суставах, бессоница и апатия. Уже давно установлено, что магнитные бури нарушают гормональный баланс, из-за чего возникает дисбаланс в деятельности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, что становится у некоторых людей причиной повышения артериального давления и учащения сердцебиения. У других, наоборот, давление понижается, а пульс становится слабым. Опытный кардиолог или невролог сможет определить, связана ли такая метеочуствительность с какими-либо заболеваниями.

Как пережить магнитную бурю

Если вы страдаете от головных болей и головокружений, не вставайте утром резко с постели;

Любите утренние тренировки или зарядку? В период магнитных бурь лучше от них отказаться, постарайтесь ограничить ту физическую активность, после которой у вас упадок сил;

Если есть желание и силы, то отправьтесь перед сном на вечернюю прогулку;

Не переедайте, это может ухудшить ваше состояние;

Постарайтесь отказаться от жирного и мясного, включите в свой рацион больше овощей и фруктов, содержащих калий и магний (печеные яблоки, изюм, курага и бананы). Они поддерживают состояние сердечно-сосудистой системы и нейтрализуют действие адреналина на нервную систему;

Постарайтесь лечь спать как можно раньше, а также потратить на сон не меньше 8 часов;

Чаще проветривайте квартиру/офис;

Постарайтесь пить больше воды, чтобы избежать возможного загустения крови.

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