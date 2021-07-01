Как правильно есть тем, кто заболел? Этим вопросом в нашей стране во времена СССР занимались на государственном уровне. В больницах пациентов «сажали» на особые диетические столы — в зависимости от конкретного заболевания. Всего таких диет было 13. Их разработал профессор, врач-терапевт Мануил Певзнер. Он предложил поделить продукты не на полезные и вредные, а на подходящие и неподходящие — с учетом здоровья.
Так, например, стол №1 для язвенников предполагал, что в рационе пациента с таким заболеванием должны быть протертые супы, вареная пища и блюда на пару, черствый хлеб, молочка и кисели. Среди запрещённых в этой диете были капуста, лук и чеснок, редиска, шпинат и щавель, грибы и сырые яйца, мясные, грибные, рыбные отвары, чёрный хлеб, сдобная выпечка, бобы, горох, чечевица, фасоль и пшено.
Для всех диетических столов времен СССР под абсолютным запретом были газировки, алкоголь и острые блюда, и строго рекомендовано только дробное питание — 4-6 раз в день.
Во времена СССР, конечно, не было стола для ковидных больных. Но поскольку это заболевание относится к инфекционным, давайте посмотрим рекомендации советских ученых — что можно и что нельзя есть пациентам при острых инфекционных заболеваниях — с научной точки зрения.
Диета при ковиде (острых инфекционных заболеваниях)
Разрешены:
Нежирные бульоны, мясо и рыба,
вермишель,
разваренные каши с добавлением молока или бульона,
подсушенный пшеничный хлеб,
кисломолочные продукты и творог,
сладкие и кисло-сладкие фрукты и ягоды,
сахар, мёд, джем, варенье, мармелад.
Запрещённые при ковиде продукты:
жирные бульоны и супы,
пшено, перловка,
бобовые и макароны,
грибы,
капуста,
редис, редька, чеснок,
огурцы,
молоко, сливки и жирная сметана,
пирожные и сдоба.
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К этим рекомендациям можно добавить и «свежие». Изучив «повадки» ковида, исследователи уверенно заявляют, что заразившимся коронавирусом полезны продукты, содержащие цинк, селен и витамин D. Эти витамины и микроэлементы нужны как для профилактики — чтобы не заболеть, так и для снижения риска тяжелого течения COVID-19.
Цинк и витамин D угнетают размножение вируса в клетке, влияют на многие звенья иммунной системы, необходимы для ослабления воспалительной реакции.
А селен способен ослабить избыточное воспаление и цитокиновый шторм — фактор тяжелого течения COVID-19.
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