Как правильно есть тем, кто заболел? Этим вопросом в нашей стране во времена СССР занимались на государственном уровне. В больницах пациентов «сажали» на особые диетические столы — в зависимости от конкретного заболевания. Всего таких диет было 13. Их разработал профессор, врач-терапевт Мануил Певзнер. Он предложил поделить продукты не на полезные и вредные, а на подходящие и неподходящие — с учетом здоровья.

Так, например, стол №1 для язвенников предполагал, что в рационе пациента с таким заболеванием должны быть протертые супы, вареная пища и блюда на пару, черствый хлеб, молочка и кисели. Среди запрещённых в этой диете были капуста, лук и чеснок, редиска, шпинат и щавель, грибы и сырые яйца, мясные, грибные, рыбные отвары, чёрный хлеб, сдобная выпечка, бобы, горох, чечевица, фасоль и пшено.

Для всех диетических столов времен СССР под абсолютным запретом были газировки, алкоголь и острые блюда, и строго рекомендовано только дробное питание — 4-6 раз в день.

Во времена СССР, конечно, не было стола для ковидных больных. Но поскольку это заболевание относится к инфекционным, давайте посмотрим рекомендации советских ученых — что можно и что нельзя есть пациентам при острых инфекционных заболеваниях — с научной точки зрения.