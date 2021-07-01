Пока не достигнут коллективный иммунитет, будет проводиться экстренная вакцинация. Временной интервал — 6 месяцев:
после перенесенной инфекции
после перенесенной инфекции ранее вакцинированных лиц
после первичной (предыдущей) вакцинации.
Переходить на рутинную вакцинацию будут после того, как будет иммунизировано не менее 60% взрослого населения. Ревакцинация в таком случае подразумевается через 12 месяцев после перенесенной болезни или первых двух уколов. Устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ после COVID-19 сохраняется в среднем до полугода, постепенно угасая к 9-12 месяцам, уточняется в документе. Однако Минздрав допустил сокращение этого срока до 6 месяцев по желанию пациента.
Минздрав разрешил при необходимости проведение вакцинации на дому после принятия соответствующего решения органов исполнительной власти. Ответственность за обоснованность допуска к вакцинации против COVID-19 несет врач или фельдшер, указано в документе.
Прививать россиян, согласно рекомендациям Минздрава, можно вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Министерство также разрешило замену вакцинного препарата после первичной вакцинации. Это возможно в случае развития серьезных нежелательных явлений (о каких побочных явлениях идет речь, в методичке Минздрава не уточняется), при желании пациента и отсутствии противопоказаний.
Вакцинация и ревакцинация проводится без необходимости анализов на антитела или вне зависимости от наличия антител. «Если сразу после прохождения вакцинации (после заболевания), гражданин самостоятельно прошел исследование на антитела, по результатам которого выявлено, что у гражданина антитела не определяются, вакцинироваться повторно через 6 месяцев (с возможной заменой вакцинного препарата при его наличии)», — написано в инструкции Минздрава. Если антитела не образуются вновь, рекомендуется обследование пациента на наличие иммунодефицитых состояний.
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