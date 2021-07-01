Минздрав разрешил при необходимости проведение вакцинации на дому после принятия соответствующего решения органов исполнительной власти. Ответственность за обоснованность допуска к вакцинации против COVID-19 несет врач или фельдшер, указано в документе.

Прививать россиян, согласно рекомендациям Минздрава, можно вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Министерство также разрешило замену вакцинного препарата после первичной вакцинации. Это возможно в случае развития серьезных нежелательных явлений (о каких побочных явлениях идет речь, в методичке Минздрава не уточняется), при желании пациента и отсутствии противопоказаний.

Вакцинация и ревакцинация проводится без необходимости анализов на антитела или вне зависимости от наличия антител. «Если сразу после прохождения вакцинации (после заболевания), гражданин самостоятельно прошел исследование на антитела, по результатам которого выявлено, что у гражданина антитела не определяются, вакцинироваться повторно через 6 месяцев (с возможной заменой вакцинного препарата при его наличии)», — написано в инструкции Минздрава. Если антитела не образуются вновь, рекомендуется обследование пациента на наличие иммунодефицитых состояний.