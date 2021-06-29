Пионеры ревакцинации
Стихийная ревакцинация в России началась еще в апреле, когда в погоне за антителами некоторые «подкачивали» свой иммунитет с помощью третьей и четвертой прививки. Это была исключительно личная инициатива граждан, но врачи не видели в этом стремлении «удержать антитела» любой ценой никакого смысла, кроме психотерапевтического. «Ревакцинироваться через месяц, два, три не нужно, — рассказывал „Доктору Питеру“ врач-иммунолог Николай Крючков. — Это бессмысленно с точки зрения иммуногенности, эффективности и может быть не вполне безопасно».
Первым призвал к ревакцинации мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо, — написал он в своем
По словам Собянина, он уже сам в порядке эксперимента сделал ревакцинацию: «ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку».
Вслед за Собяниным принял решение о ревакцинации и губернатор Петербурга Александр Беглов. Первые дозы вакцины он получил в начале весны —1-го и 22-го марта.
«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно, — заявил Беглов 29 июня. — Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных».
Несколько дней назад губернатор рассказывал, что у него снизился уровень антител.
«Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — сказал он в телевизионном эфире.
Но последовать примеру градоначальников удалось пока не многим, так как официальных способов ревакцинироваться в России до сих пор нет. Ни в районной поликлинике, ни в частном медицинском центре простым гражданам ревакцинироваться нельзя. «В поликлиниках вам должны отказать в ревакцинации», — пояснили «Доктору Питеру» в комздраве, уточнив, что ждут по этому поводу официальных рекомендаций Минздрава и производителей вакцин.
Впрочем, после того, как 29 июня губернатор Беглов признался в ревакцинации, позиция комздрава резко поменялась: «Запрета нет. Сделать прививку можно. Но пока технические трудности есть: например, ввести пациента в федеральный регистр. Поэтому на поток не поставишь ревакцинацию».
Тем временем
В поликлинике № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, судя по всему, к ревакцинации граждан готовы!
«Медсестра закатила глаза»
Несмотря на то, что четкой инструкции о том, как и кому можно ревакцинироваться, Минздрав не давал, люди все равно умудрялись получать повторные прививки — в одних случаях умолчав о факте предыдущей вакцинации, в других — встретив «понимающего» доктора.
Вот что рассказывают читатели «Доктора Питера».
«Дело происходило в московской поликлинике 22 июня, — рассказывает Николай. — Пришел на ревакцинацию, честно ответил на все вопросы врача про хронические заболевания. Вопроса про предыдущую вакцинацию не было, и я о нем «не вспомнил». Показал паспорт, СНИЛС. Привился «Спутником», а на следующий день звонит мне на мобильный главный врач поликлиники с вопросом: «А вы раньше вакцинировались?» «Да, в январе, как раз полгода прошло, пора ревакцинироваться», — но не успел я закончил фразу, как на меня обрушился поток возмущенных слов: «Что же вы наделали! Я теперь не могу отчитаться об истраченной вакцине! Регистр вакцинирования (ЕМИАС — Единая медицинская информационно-аналитическая система, - прим. ред.) не позволяет указать повторную регистрацию!»
Есть и другой опыт.
«Ревакцинировался „самоходом“ в Москве, — рассказывает Владимир. — Сначала позвонил по телефону в поликлинику, записался, потом пришел, показал сертификат о предыдущей прививке и справку из лаборатории с титром антител, их практически не осталось после первой вакцинации в декабре. Доктор немного подумал, а потом разрешил сделать повторную вакцинацию, так как прошло уже три месяца. Усилился „КовиВаком“. Мне выдали еще один сертификат, в ЕМИАС теперь три записи — о трех прививках».
«Сделала третью прививку „Спутником V“ в павильоне здоровья на ВДНХ, — рассказывает Мария. — Врач спросил, делала ли я раньше прививку от ковида, я показала сертификат о том, что вакцинировалась „Спутником“ в январе, сказала, что антител уже нет. Справку из лаборатории врач не спросил, и дал добро на ревакцинацию».
В профильном
«В торговом центре делают прививку как будто в первый раз. Здесь выбора, чем ревакцинироваться нет, только первым компонентом «Спутника V».
«Частный медцентр на Гашека. Ревакцинировали без вопросов. Выписали новый бумажный сертификат. Быстро. По записи. 2500».
«Медсестра поликлиники, узнав, что я уже привитая от ковида, закатила глаза, но врач сказал — „да, все ок“. Причем, прием был такой — врач взял анкету, медсестра уже шприц наполнила и тут выяснилось, что, оказывается, это ревакцинация. Глаза медсестры чуть из орбит не вылезли. Но в результате без проблем ввели первый компонент и записали на второй».
Минздрав: главное — время, а не антитела
Всю последнюю неделю все ждут рекомендации Минздрава, в котором будут прописан алгоритм этой процедуры — кому можно, когда и какой вакциной. Любопытно было, как в этой инструкции собирались описать критерий необходимости ревакцинации. Что будет главным — временной интервал (6 месяцев после вакцинации) или уровень антител. Если таким критерием будет временной период после первых прививок, то все заявления чиновников и врачей о необходимости измерять свои антитела перед вакцинацией окажутся скомпрометированными. Если главным будет определенный уровень антител, то непонятно, по какой системе их измерять, потому что ни одна российская тест-система не откалибрована международным стандартом ВОЗ.
Оказалось, главный критерий — это временной отрезок в 6 месяцев после предыдущего курса вакцинации или перенесенной болезни.
«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания и спустя шесть месяцев после предыдущей вакцинации, первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», — заявил 29 июня глава Минздрава Михаил Мурашко на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России.
Ведомство уже утвердило соответствующие методические рекомендации и 29 июня они будут направлены в регионы России.
Главные вопросы про ревакцинацию
Когда надо ревакцинироваться?
«Переболел полгода назад — вакцинируйся», — рекомендует глава питерского Комздрава Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, запасов вакцины в городе много и хватит на 10–14 дней. Глава Минздрава Михаил Мурашко также рекомендует делать повторную вакцинацию через шесть месяцев после первой. Врачи районных поликлиник говорят, что получили «свои» рекомендации Минздрава: «Для „Спутника V“ разрешено ревакцинироваться один раз год».
Нужно ли ревакцинироваться, если упали антитела? И какой уровень антител считается критическим?
«Я рекомендую после болезни всем пациентам сдать антитела на S и N-белки (Abbott). Зачем? Появление тех или других (в определенной концентрации) дает возможность прогнозировать длительность защиты без дополнительной вакцинации, —
Многие врачи единодушны в том, что, решая вопрос о вакцинации, проверять наличие антител не надо, так как динамика результатов тестов на антитела к вакцинации отношения не имеет. Наличие антител после вакцинации не означает, что вы защищены и можете ослабить защитные меры. Поэтому вакцинироваться надо через 4-6 месяцев после болезни. Если болезнь прошла бессимптомно — то в любое время.
Какой вакциной можно ревакцинироваться?
Большого выбора у российских граждан нет. Либо «Спутник V», либо «КовиВак». Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» именитые ученые ставят под сомнение. Минздрав рекомендует — «Спутник Лайт».
«Обе вакцины — „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими, — сообщает
Врачи считают, что проводить ревакцинацию лучше другим препаратом. Особенно, если первая прививка была сделана векторной вакциной, чтобы получить немного другие антитела.
Личный опыт
«Ревакцинировалась. Сделала третью прививку „Спутником“, — написала на своей
«Я вакцинировался „Спутником“ в павильоне „Здоровая Москва“ в парке, — рассказал „Доктору Питеру“ Андрей Криницкий, основатель
«Я в волонтерской исследовательской программе, поэтому меня ревакцинировали сегодня, — пишет у себя на
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