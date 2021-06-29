Пионеры ревакцинации

Стихийная ревакцинация в России началась еще в апреле, когда в погоне за антителами некоторые «подкачивали» свой иммунитет с помощью третьей и четвертой прививки. Это была исключительно личная инициатива граждан, но врачи не видели в этом стремлении «удержать антитела» любой ценой никакого смысла, кроме психотерапевтического. «Ревакцинироваться через месяц, два, три не нужно, — рассказывал „Доктору Питеру“ врач-иммунолог Николай Крючков. — Это бессмысленно с точки зрения иммуногенности, эффективности и может быть не вполне безопасно».

Первым призвал к ревакцинации мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо, — написал он в своем блоге . — Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — заявлял Собянин на прошлой неделе. — В принципе все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был „Спутник“, то первым компонентом „Спутника“. Других вариантов пока не существует».

По словам Собянина, он уже сам в порядке эксперимента сделал ревакцинацию: «ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку».

Вслед за Собяниным принял решение о ревакцинации и губернатор Петербурга Александр Беглов. Первые дозы вакцины он получил в начале весны —1-го и 22-го марта.

«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно, — заявил Беглов 29 июня. — Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных».

Несколько дней назад губернатор рассказывал, что у него снизился уровень антител.

«Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — сказал он в телевизионном эфире.

Но последовать примеру градоначальников удалось пока не многим, так как официальных способов ревакцинироваться в России до сих пор нет. Ни в районной поликлинике, ни в частном медицинском центре простым гражданам ревакцинироваться нельзя. «В поликлиниках вам должны отказать в ревакцинации», — пояснили «Доктору Питеру» в комздраве, уточнив, что ждут по этому поводу официальных рекомендаций Минздрава и производителей вакцин.

Впрочем, после того, как 29 июня губернатор Беглов признался в ревакцинации, позиция комздрава резко поменялась: «Запрета нет. Сделать прививку можно. Но пока технические трудности есть: например, ввести пациента в федеральный регистр. Поэтому на поток не поставишь ревакцинацию».