Те, кто решил сделать прививку от коронавируса летом, должны помнить, что после вакцинации нежелательно долго загорать и даже просто находиться под палящим солнцем.

«Пребывание под прямыми солнечными лучами — это всегда опасность даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам, происходит воспаление по всей коже, которое приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку была нормальной», — рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.