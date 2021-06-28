Те, кто решил сделать прививку от коронавируса летом, должны помнить, что после вакцинации нежелательно долго загорать и даже просто находиться под палящим солнцем.
«Пребывание под прямыми солнечными лучами — это всегда опасность даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам, происходит воспаление по всей коже, которое приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку была нормальной», — рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радио
Врач также отметил, что избегать длительного пребывания на солнце следует как после первой, так и после второй прививки. Сроки такие: три недели после первого компонента и две — после второго. Нужно дождаться, пока произойдет выработка антител.
Если вы собрались в отпуск к морю или же просто решили какое-то время пожить на даче, то нужно привиться заранее, предупредил врач. Но если скорректировать планы не удалось, то необходимо соблюдать следующие правила:
избегайте попадания прямых солнечных лучей на кожу;
старайтесь как можно меньше находиться на улице, особенно днем, когда солнце наиболее активно;
если вы приехали к морю, то выходите на пляж как можно раньше, а в 10-11 утра уже прячьтесь в тени. Следующий выход — не раньше 5-6 часов вечера;
на всякий случай возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и уберегут организм от его токсичного воздействия.
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