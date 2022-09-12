Эндокринолог Павлова дала 9 советов, как быстро выгнать простудный вирус из организма

Осенью у большинства людей настроение резко ухудшается: на улице холодает, чаще идут дожди, солнца становится все меньше. Даже в теплой куртке мы быстро мерзнем и рискуем заболеть. Заработать ОРВИ могут даже те, кто постоянно укрепляет иммунитет.
Несмотря на то, что правильный рацион и шерстяной шарф действительно могут защитить вас от простуды, некоторые все рано начинают обреченно вздыхать: кажется, я заболел. Появилась слабость, голова гудит, а в районе носа начинается «потоп». Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как быстро реанимировать организм.
- Настала пора, когда люди активно заболевают. Несмотря на то, что коронавирус никуда не делся — виновником соплей и кашля может стать именно он, а не ОРВИ — порядок действий, который могут спасти от болезни, все равно надо соблюдать, — говорит Зухра Павлова.
Что делать, если вы чувствуете, что заболеваете
Соблюдайте постельный режим. Если есть возможность работать удаленно, то обязательно попросите об этом руководство. Так вы не будете тратить силы на мышечную работу, следовательно, у иммунной системы будет больше ресурсов;
Не принимайте душ. Старайтесь избегать водных процедур в первые дни болезни, особенно горячей ванны. Организму лишние нагрузки точно не нужны;
Не пейте алкоголь. Даже «сто граммов для здоровья». Спиртное и здоровье — это понятия несовместимые, алкоголь точно не поможет вашему иммунитету;
Не переедайте. Рацион должен быть легким, чтобы организм не тратил силы на переваривание пищи. «Животные, если заболеют, перестают есть и только пьют воду. Это неспроста», — говорит Зухра Павлова;
Пейте много теплой воды. Это, наоборот, поможет вашей иммунной системе. В воду можно добавлять лимон, алоэ, ягоды, листья мяты, малины, смородины;
Не забывайте проветривать — в комнате должно быть много свежего воздуха. Но никаких сквозняков!
Не торопитесь сбивать температуру. На градуснике 37,5? Отлично, это значит, что организм борется с инфекцией! «Жаропонижающее, например, многочисленные пакетики, заливаемые горячей водой, стоит пить, если температура выше 38,1 градуса», — говорит эндокринолог.
Не забывайте про витамин С. Он очень важный, и в организме самостоятельно не вырабатывается. Нельзя быть в дефиците в такой сложный период, когда все силы уходят на борьбу с воспалением. Витамином С богаты: черная смородина, петрушка, сладкий перец, шиповник, вишня и, конечно же, цитрусовые;
Не принимайте антибиотики без назначения врача. Они направлены на борьбу с бактериями, а у вас может быть вирусная инфекция.
- Если через два дня вам заметно не полегчает, зовите доктора. Разумеется, если вам сразу плохо — звоните в больницу. И как бы я не агитировала за спорт, на 2 недели после выздоровления вам надо забыть про походы в фитнес-зал. Берегите себя, потренироваться всегда успеете, — заключила врач.