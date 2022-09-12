Эндокринолог Павлова дала 9 советов, как быстро выгнать простудный вирус из организма
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Осенью у большинства людей настроение резко ухудшается: на улице холодает, чаще идут дожди, солнца становится все меньше. Даже в теплой куртке мы быстро мерзнем и рискуем заболеть. Заработать ОРВИ могут даже те, кто постоянно укрепляет иммунитет.

Несмотря на то, что правильный рацион и шерстяной шарф действительно могут защитить вас от простуды, некоторые все рано начинают обреченно вздыхать: кажется, я заболел. Появилась слабость, голова гудит, а в районе носа начинается «потоп». Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как быстро реанимировать организм.

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

- Настала пора, когда люди активно заболевают. Несмотря на то, что коронавирус никуда не делся — виновником соплей и кашля может стать именно он, а не ОРВИ — порядок действий, который могут спасти от болезни, все равно надо соблюдать, — говорит Зухра Павлова.

Что делать, если вы чувствуете, что заболеваете

  • Соблюдайте постельный режим. Если есть возможность работать удаленно, то обязательно попросите об этом руководство. Так вы не будете тратить силы на мышечную работу, следовательно, у иммунной системы будет больше ресурсов;

  • Не принимайте душ. Старайтесь избегать водных процедур в первые дни болезни, особенно горячей ванны. Организму лишние нагрузки точно не нужны;

  • Не пейте алкоголь. Даже «сто граммов для здоровья». Спиртное и здоровье — это понятия несовместимые, алкоголь точно не поможет вашему иммунитету;

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  • Не переедайте. Рацион должен быть легким, чтобы организм не тратил силы на переваривание пищи. «Животные, если заболеют, перестают есть и только пьют воду. Это неспроста», — говорит Зухра Павлова;

  • Пейте много теплой воды. Это, наоборот, поможет вашей иммунной системе. В воду можно добавлять лимон, алоэ, ягоды, листья мяты, малины, смородины;

  • Не забывайте проветривать — в комнате должно быть много свежего воздуха. Но никаких сквозняков!

  • Не торопитесь сбивать температуру. На градуснике 37,5? Отлично, это значит, что организм борется с инфекцией! «Жаропонижающее, например, многочисленные пакетики, заливаемые горячей водой, стоит пить, если температура выше 38,1 градуса», — говорит эндокринолог.

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- Если через два дня вам заметно не полегчает, зовите доктора. Разумеется, если вам сразу плохо — звоните в больницу. И как бы я не агитировала за спорт, на 2 недели после выздоровления вам надо забыть про походы в фитнес-зал. Берегите себя, потренироваться всегда успеете, — заключила врач.

Софья Хромова