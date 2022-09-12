Эндокринолог Павлова дала 9 советов, как быстро выгнать простудный вирус из организма

Осенью у большинства людей настроение резко ухудшается: на улице холодает, чаще идут дожди, солнца становится все меньше. Даже в теплой куртке мы быстро мерзнем и рискуем заболеть. Заработать ОРВИ могут даже те, кто постоянно укрепляет иммунитет.

Несмотря на то, что правильный рацион и шерстяной шарф действительно могут защитить вас от простуды, некоторые все рано начинают обреченно вздыхать: кажется, я заболел. Появилась слабость, голова гудит, а в районе носа начинается «потоп». Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как быстро реанимировать организм.