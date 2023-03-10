Психотерапевт Домбровская объяснила, почему не надо бояться антидепрессантов

Часто мы совершенно неверно используем термин «депрессия», описывая им свое плохое настроение и проблемы в общении. Но в реальности это серьезное психическое расстройство, не ограниченное проблемами сиюминутного состояния, поведения и работой мозга. При депрессии страдает и психика, и физическое тело, в тяжелых случаях человек способен даже на суицид или серьезные самоповреждения.

Поэтому врачи относятся к лечению болезни серьезно, назначая препараты — антидепрессанты. Но эти средства не идеальны, они имеют побочные эффекты и окружены массой мифов. Подробно о том, что нужно знать о лечении и препаратах, «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт, психолог Екатерина Домбровская.