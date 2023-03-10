Психотерапевт Домбровская объяснила, почему не надо бояться антидепрессантов

Часто мы совершенно неверно используем термин «депрессия», описывая им свое плохое настроение и проблемы в общении. Но в реальности это серьезное психическое расстройство, не ограниченное проблемами сиюминутного состояния, поведения и работой мозга. При депрессии страдает и психика, и физическое тело, в тяжелых случаях человек способен даже на суицид или серьезные самоповреждения.
Поэтому врачи относятся к лечению болезни серьезно, назначая препараты — антидепрессанты. Но эти средства не идеальны, они имеют побочные эффекты и окружены массой мифов. Подробно о том, что нужно знать о лечении и препаратах, «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт, психолог Екатерина Домбровская.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Депрессия — это не шутки
Если проблемы настроения и самочувствия не устраняются на протяжении нескольких недель или месяцев, необходимо обращаться за помощью к врачу. При выставлении диагноза «клиническая депрессия» врач, скорее всего, поднимет вопрос о назначении фармтерапии. Различными травками, успокоительными препаратами или витаминами, БАДами депрессию не вылечить, не стоит верить заверениям маркетологов и гуру из соцсетей.
Это тяжелое, серьезное психическое расстройство, требующее назначения специфических препаратов — антидепрессантов. Многие люди боятся таких лекарств, считая их чуть ли не наркотиками и думая, что они «подсядут» на них и превратятся в ходячих зомби. Не менее пугающими становятся и рассказы о жутких побочных эффектах. Но важно знать правду о болезни и ее лечении, чтобы принимать взвешенные решения.
Как работают антидепрессанты
Основная задача антидепрессантов — нормализовать, привести в баланс уровень химических соединений в мозге. Когда уровень нейромедиаторов возвращается к норме — проявления депрессии исчезают. Если правильно подобрано лекарство и вы принимаете его строго по прописанной схеме, лечение будет эффективным и безопасным.
Но для того, чтобы этого достичь, нужно избавиться от ложного стыда и быть абсолютно откровенным с врачом. Важно подробно рассказать обо всех болезнях, которые у вас есть и были ранее, не скрывать факт употребления алкоголя и другие вредные привычки, уточнить, какие из медикаментов и даже биодобавок вы принимаете постоянно или периодически. Все эти данные важны для подбора безопасных и эффективных антидепрессантов.
Препаратов много, самому не выбрать
Сегодня врачи-психиатры используют множество различных препаратов против депрессии, они по-разному влияют на работу мозга и синтез медиаторов. Поэтому не стоит даже пытаться подобрать лекарство самостоятельно, можно только ухудшить состояние.
У большинства людей, которые выбирают лекарство вместе с врачом, даже первый назначенный препарат даст положительные результаты. Только в редких случаях приходится пробовать несколько видов препаратов, чтобы подобрать самый эффективный из них.
Эффект не закрепится за один день
Не стоит ожидать, что вы вылечитесь от первой же таблетки — это серьезное заболевание, которое требует достаточно длительного лечения. Но вы ощутите первые эффекты от терапии уже на протяжении первых 2-3 недель приема антидепрессантов. Стойкий результат достигается при приеме препаратов без перерывов на протяжении 6-8 недель. Если к третьей неделе приема никаких улучшений нет — стоит снова посетить врача и сообщить ему о результате, возможно, это не ваш препарат и его нужно заменить или провести коррекцию дозы.
Важно не бросать прием антидепрессантов на протяжении полугода стойкого улучшения. Это поможет предупредить повторные приступы. Если это не первый эпизод депрессии, врач может рекомендовать прием антидепрессантов и на более длительное время — под регулярным контролем.
5 важных фактов о лечении антидепрессантами
Перед началом лечения, чтобы оно было максимально эффективным и безопасным, стоит заранее знать несколько ключевых фактов о терапии.
Антидепрессанты дают максимальный эффект, если вы будете принимать их так, как это указал врач, строго следуя графику их применения. Это дополнительно снижает риск проявления побочных эффектов.
Состояние постепенно будет улучшаться на протяжении первых трех недель. Если этого не происходит — обязательно сообщите о данном факте лечащему врачу. Скорее всего, нужна смена препарата или изменение дозы, схемы приема.
Антидепрессанты не лишены побочных эффектов, но большая их часть незначительна, они быстро исчезают по мере приема препарата в течение первых недель.
Внезапная отмена лекарств может спровоцировать ухудшение, повторный приступ. Если препарат вам подходит, не уменьшайте дозу и не отменяйте его самостоятельно, следуйте указаниям врача.
Если появились побочные эффекты, немедленно сообщите о них врачу, он подскажет тактику дальнейшего лечения.
Самые частые «побочки» и борьба с ними
В зависимости от выбранной группы препаратов возможны различные побочные эффекты. Среди самых распространенных можно выделить: дискомфорт в желудке, снижение аппетита, нарушение стула, ощущение тревоги или возбуждение, проблемы сна, головную боль, изменение сексуального влечения, дрожь по телу. Они обычно легкие и не нарушают вашу жизнь, проходят в первые недели приема.
Чтобы контролировать состояние и корректировать курс, нужно регулярно посещать своего врача, в этом случае можно эффективно и безопасно бороться с депрессией.