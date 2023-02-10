Обработав всю доступную информацию, авторы работы высчитали полигенные баллы для генетического риска следующих болезней: шизофрения, биполярное расстройство, невротизм, депрессивные симптомы и большое депрессивное расстройство, повышенная чувствительность к стрессу . Кроме того, ученые также рассчитали генетическую предрасположенность к музыкальности.

Анализ показал интересные результаты: выяснилось, что люди с более высоким генетическим риском депрессии и биполярного расстройства, как правило, чаще других были более музыкальны . Взаимосвязь была заметна вне зависимости от того, были ли у близнецов какие-либо психические расстройства.

А вот какой-либо корреляции музыкальных увлечений с другими болезнями авторы работы не нашли. Кроме того, выяснилось, что и связи между ментальными расстройствами и творческими или спортивными достижениями также нет.