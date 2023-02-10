Принято считать, что мелодии благотворно влияют на психику человека. Музыка успокаивает, поднимает настроение. Есть немало исследований, авторы которых пришли к выводу: музыканты и певцы, актеры театров нередко могут похвастаться более крепким психическим здоровьем. Кроме того, существует даже музыкальная терапия.
Впрочем, у любой медали две стороны. Авторы других исследований отмечают обратную связь — например, повышенный риск развития депрессии у музыкантов, причем даже среди любителей. Среди профи ученые также наблюдают высокие показатели невротизма и эмоциональной неустойчивости.
В журнале Translational Psychiatry было опубликовано новое исследование, посвященное изучению связи между любовью к музыке и психическими болезнями. Международный коллектив ученых проанализировал выборку из 5648 генотипированных близнецов. В выборку попали данные о психических диагнозах, степени увлеченности музыкой, информация о творческих и спортивных достижениях.
Обработав всю доступную информацию, авторы работы высчитали полигенные баллы для генетического риска следующих болезней: шизофрения, биполярное расстройство, невротизм, депрессивные симптомы и большое депрессивное расстройство, повышенная чувствительность к стрессу. Кроме того, ученые также рассчитали генетическую предрасположенность к музыкальности.
Анализ показал интересные результаты: выяснилось, что люди с более высоким генетическим риском депрессии и биполярного расстройства, как правило, чаще других были более музыкальны. Взаимосвязь была заметна вне зависимости от того, были ли у близнецов какие-либо психические расстройства.
А вот какой-либо корреляции музыкальных увлечений с другими болезнями авторы работы не нашли. Кроме того, выяснилось, что и связи между ментальными расстройствами и творческими или спортивными достижениями также нет.
Кроме того, люди с более сильной генетической предрасположенностью к музыке также имели и более высокий риск развития депрессии. Причем это касалось всех способов занятия музыкой: пения, игры на инструментах или написания композиций. Связь была заметна как у профессионалов, так и у любителей.
Авторы исследования подчеркивают: такую взаимосвязь нельзя считать причинно-следственной. Это, скорее, горизонтальная плейотропия — явление, когда один или сразу несколько генов влияют на ряд показателей одновременно.