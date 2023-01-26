Ученые из Университета Эксетера выяснили, в каких квартирах живут счастливые люди

Чтобы хорошо себя чувствовать дома, в нем должно быть тепло, светло, уютно и спокойно. Если ваши окна выходят на солнечную сторону, плюс вы живете на высоком этаже, то вам определенно повезло! Ведь вы можете встречать рассветы и закаты — наблюдение за этим природным явлением значительно улучшает психическое самочувствие и делает человека счастливее. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера — исследование
Дело в том, что когда человек смотрит на закат и рассвет, то он испытывает благоговейный трепет и восторг. Обычно эти эмоции вызвать сложно. Похожим эффектом обладает созерцание радуги и других природных явлений. Чем чаще мы смотрим на закат и рассвет, тем больше вероятность, что мы будем испытывать приливы радости в течение дня.
В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек. Им показывали новейшую компьютерную графику с урбанистическими и сельскими пейзажами в разное время суток, в то время как специальные приборы отслеживали реакцию мозга. Самая острая была именно на рассвет и закат. Ученые также выяснили, что мозгу «нравится» наблюдать за звездным небом, радугой и просто смотреть на облака в ясную погоду.
- Мы все знакомы с желанием сфотографировать яркий закат или неожиданную радугу. Участники испытания были готовы даже заплатить, чтобы подольше посмотреть на восход и заход солнца. Наше исследование показывает, что точно стоит вставать на рассвете или отправляться гулять, когда заходит солнце. Для психики наблюдение за этими природными явлениями — это настоящий «вау-эффект», даже удивительно, сколько пользы он приносит, — говорит Алекс Смолли, научный сотрудник Эксетерского университета и ведущий автор исследования.
Ученые также считают, что наблюдение за рассветами и закатами может быть прекрасной терапией для людей с различными психическими расстройствами, начиная от нервного срыва и депрессии и заканчивая различными серьезными заболеваниями. Созерцание утренней и вечерней природы вызывает кратковременный, но очень значительный всплеск позитивных эмоций — так что вставайте раньше, чаще смотрите в окно, заключили исследователи.