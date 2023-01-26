Ученые из Университета Эксетера выяснили, в каких квартирах живут счастливые люди

Чтобы хорошо себя чувствовать дома, в нем должно быть тепло, светло, уютно и спокойно. Если ваши окна выходят на солнечную сторону, плюс вы живете на высоком этаже, то вам определенно повезло! Ведь вы можете встречать рассветы и закаты — наблюдение за этим природным явлением значительно улучшает психическое самочувствие и делает человека счастливее. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера — исследование опубликовано в Journal of environmental psychology.

Дело в том, что когда человек смотрит на закат и рассвет, то он испытывает благоговейный трепет и восторг. Обычно эти эмоции вызвать сложно. Похожим эффектом обладает созерцание радуги и других природных явлений. Чем чаще мы смотрим на закат и рассвет, тем больше вероятность, что мы будем испытывать приливы радости в течение дня.

В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек. Им показывали новейшую компьютерную графику с урбанистическими и сельскими пейзажами в разное время суток, в то время как специальные приборы отслеживали реакцию мозга. Самая острая была именно на рассвет и закат. Ученые также выяснили, что мозгу «нравится» наблюдать за звездным небом, радугой и просто смотреть на облака в ясную погоду.