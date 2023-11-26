Порочный круг: какие болезни стоят за настойчивым желанием почесаться

Чтобы понять, что это именно психогенный зуд, нужно изначально исключить физиологические причины, например аллергию. Если дерматолог понимает, что диагноза по его специализации нет, то пациента стоит показать психологу или психотерапевту. Как правило, после с решения психологических причин навязчивое желание чесаться пропадает.