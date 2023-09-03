Заставляют чесаться и провоцируют прыщи: эти продукты запрещены людям с проблемами кожи

Профилактика и лечение акне требует контроля за рационом. К продуктам с высоким гликемическим индексом относят сладости, выпечку, картофель в любом виде, белый рис и некоторые другие крупы, мед, пиво, а также некоторые фрукты: виноград и бананы . Их стоит резко ограничить в рационе и употреблять в совсем небольших количествах не каждый день.