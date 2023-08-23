Приседать, потеть и еще 4 неожиданных лайфхака эндокринолога для молодости кожи

С возрастом наша кожа становится суше, теряет свою плотность и естественное сияние. Ничего необычного в этом нет, это нормальный физиологический процесс, все органы рано или поздно начинают стареть.
Однако продлить молодость кожи можно. Конечно, можно при первых признаках старения побежать к косметологам, сделать миллион уколов красоты или скупить дорогостоящие кремы. И это даже поможет. Но лишь на время.
«Я же предлагаю пойти другим путем, чтобы обеспечить себе длительное сохранение молодости и здоровья. А именно — заглянуть внутрь своего организма. Если вы действительно хотите иметь красивую кожу и тело, придется поменять некоторые привычки», — говорит эндокринолог.
Меняем пищевые привычки
Во-первых, вы точно будете знать, что находится в вашей тарелке, если приготовите еду сами. Бесспорно, бывают ситуации, когда хочется поесть в ресторане или купить готовое блюдо в супермаркете. Но это должно быть исключением, а не правилом. Согласитесь, гарантированно качественные ингредиенты вы можете обеспечить себе только сами.
«Во-вторых, привыкайте тщательно пережевывать пищу. Так твердые кусочки попадут в ваш желудок уже переработанными, ЖКТ будет легче переварить еду, а патогенные бактерии не получат ресурс для размножения. Так вы сэкономите кислоту, желчь и ферменты, а еще избежите интоксикации», — говорит врач.
Провоцируем потоотделение
Токсины выходят из организма вместе с потом через кожу. Поэтому пользуемся естественной системой очистки и потеем!
Тут подойдет все, что душе угодно:
спорт;
баня, сауна;
работа на дачном участке;
секс.
Приседаем
Что может быть проще? Лимфа двигается по организму путем сокращения мышц снизу вверх. Поэтому активно приседаем. Так и кожа будет красивой, и тело.
Только приседать надо правильно, чтобы не навредить коленям и суставам.
Как правильно приседать
Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямите спину.
Руки держите перед собой либо на поясе.
Распределите вес по всей поверхности стопы, опора должна быть на пятки, а не на носки.
Следите за коленями! Это крайне важно. Угол изгиба должен быть 90 градусов. Представьте, что перед вами стена, поэтому коленные чашечки не могут выходить за стопы.
Когда приседаете, старайтесь тазом тянуться назад — так вы почувствуете натяжение в ягодицах.
Дышите! Присед — резкий выдох ртом, поднимание наверх — глубокий вдох носом.
Делайте упражнение 45 секунд, потом отдохните. Начинайте с 3-4 подходов, постепенно увеличивая нагрузку.
Полноценно спим
«Организм восстанавливается во сне. Лучше всего спать с 21 до 00 часов. В это время расслабляются сфинктеры желчевыводящих путей, оптимизируется работа печени», — говорит эндокринолог.
Безусловно, мало кто может себе позволить такую роскошь — ложиться спать в 9 часов вечера. Но чтобы хорошо выглядеть и не страдать от недосыпа, нужно обязательно соблюдать режим дня. Приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. Если же не получается уснуть из-за стресса или бессонницы, то вам может помочь одно простое упражнение.
Пьем больше воды
Если выпить теплую воду за 15-20 минут до еды, происходит стимуляция оттока желчи. Вообще пить простую воду — это полезно. Так вы будете меньше съедать, метаболизм ускорится, а внешний вид значительно улучшится.
Как приучить себя регулярно пить воду? Эндокринолог Зухра Павлова поделилась 5 простыми способами. Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.
Выбираем круг общения
Токсичность — это не только про патогенные бактерии.
«Общение с теми, кто несет стресс и негатив, тоже отражается на здоровье и красоте. Если совсем избавиться от общения с токсичными людьми не получается, то хотя бы сведите контакты к минимуму», — советуют врач.
Даже если среди ваших родственников есть токсичные люди, то терпеть подобное отношение точно не стоит. Принять решение о прекращении всех контактов с родным человеком бывает очень тяжело. Но в некоторых случаях другого выхода просто нет, и вы даже не обязаны объяснять, почему все сложилось именно так.
О том, какие признаки говорят, что вам стоит заблокировать родственника во всех соцсетях и больше никогда не встречаться, рассказал психолог Петр Галигабаров.