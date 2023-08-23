Приседать, потеть и еще 4 неожиданных лайфхака эндокринолога для молодости кожи

Безусловно, мало кто может себе позволить такую роскошь — ложиться спать в 9 часов вечера. Но чтобы хорошо выглядеть и не страдать от недосыпа, нужно обязательно соблюдать режим дня. Приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. Если же не получается уснуть из-за стресса или бессонницы, то вам может помочь одно простое упражнение.