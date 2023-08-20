Эксперт НИИ Склифосовского Боровкова объяснила, имеет ли смысл пить коллаген и покупать кремы с ним

Коллаген замедляет старение, разглаживает кожу, укрепляет волосы, повышает иммунитет и улучшает общее состояние организма. Или нет?
Что же это такое — коллаген, имеет ли смысл добавлять его в свой рацион дополнительно? Как обманывают продавцы коллагена и помогут ли средства с ним в составе сделать нас моложе и красивее? На эти вопросы
Доктор медицинских наук, заведующая научным отделением биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
«Рекламная обманка»
«Коллаген — это основной структурный белок, который присутствует в организме всех животных, — рассказывает доктор медицинских наук Наталья Боровкова. — Если вы видите где-то, что коллаген — растительного происхождения, то это совершенно точно рекламная обманка, потому что в растениях коллагена в принципе быть не может. Он бывает только в организме животных».
Кремы с коллагеном: есть ли польза
Коллаген любят добавлять в разные косметические средства: кремы, биологически активные добавки, шампуни и так далее. Но пользы от таких средств вы получите мало, считает эксперт.
«Поскольку молекула коллагена очень длинная, то через кожу она не всасывается, — объясняет Наталья Боровкова. — Эффект, конечно, будет, но, скорее, больше психологический, чем тот, что объясняется действием самого коллагена».
Добавка в пищу
«Что касается добавок в пищу, то коллаген всасывается точно так же, как и белок. Но качество этого белка оставляет желать лучшего, — продолжает эксперт. — К слову, к разрушению коллагена в организме может привести недостаток витамина С. Если аскорбиновой кислоты недостаточно, то коллаген не может образовать плотную структуру и становится рыхлым. Из-за этого может развиться такое заболевание, как цинга».
А вот для медиков коллаген — серьезный помощник.
«Основное его действие — ускорение процессов заживления ран, потому что коллаген создает необходимые условия для скорейшей миграции клеток в рану и, соответственно, для восстановления структур», — поясняет Наталья Боровкова.
Как повысить выработку коллагена
Ранее врач Кузьменко рассказал, что прием коллагена как пищевой добавки совершенно не оправдан, если вы здоровы.
«Если вы будете принимать коллаген дополнительно, он просто растворится до аминокислот в желудке и вы лишь сделаете свой кал чуть дороже», — заявил доктор.
Для естественной выработки в организме коллагена в рацион стоит добавлять правильные продукты. Так, уровень коллагена помогут повысить свежие цитрусовые и болгарский перец: витамин С, который в них содержится, помогает организму вырабатывать коллаген. Еще один источник коллагена — это брокколи. Лучше всего есть эти продукты в сыром или отварном виде. Также помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами, считают диетологи.