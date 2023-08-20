Эксперт НИИ Склифосовского Боровкова объяснила, имеет ли смысл пить коллаген и покупать кремы с ним

Коллаген замедляет старение, разглаживает кожу, укрепляет волосы, повышает иммунитет и улучшает общее состояние организма. Или нет?



Что же это такое — коллаген, имеет ли смысл добавлять его в свой рацион дополнительно? Как обманывают продавцы коллагена и помогут ли средства с ним в составе сделать нас моложе и красивее? На эти вопросы отвечает эксперт НИИ Склифосовского, руководитель отдела, который выделяет этот белок для использования в клинике.