Посмотрите на кожу: названы три новых симптома штамма «эрис», добравшегося до России

«Эрис» хозяйничает не только в Великобритании. Его заметили уже более чем в 50 странах. До России этот штамм тоже добрался, но пока, по словам эпидемиологов Роспотребнадзора, не получил широкого распространения. По данным молекулярно-генетического мониторинга надзорного ведомства на 10 августа, с апреля по август 2023 года в стране было выявлено лишь 17 случаев «эриса», или 0,24% от всех случаев инфицирования в этот период.