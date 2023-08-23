Посмотрите на кожу: названы три новых симптома штамма «эрис», добравшегося до России

На сегодня в Великобритании примерно каждый седьмой случай COVID-19 приходится на новый штамм коронавируса «эрис» (EG.5.1), при том что и общая заболеваемость продолжает расти. В этой стране он стал уже вторым по распространенности после своего предшественника «арктура».
Считается, что «эрис» вызывает такие симптомы, как насморк, боль в горле, головная боль, чихание и усталость. При этом традиционные признаки COVID-19 — одышка, потеря обоняния и лихорадка — теперь встречаются намного реже, чем раньше.
Как
диарея;
сыпь;
раздражение глаз.
«Эрис» хозяйничает не только в Великобритании. Его заметили уже более чем в 50 странах. До России этот штамм тоже добрался, но пока, по словам эпидемиологов Роспотребнадзора, не получил широкого распространения. По
По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, пока «эрис» выглядит как очередная реинкарнация внутри ветви «омикрона», очередное восстановление силы. Однако специалист считает, что идет восстановление высокой заразности вируса. По его словам, осенью-зимой в России будет очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, причем достаточно заметный.
Еще один новенький?
А пока «эрис» борется за выживание, появилась новая потенциальная опасность в виде генетического варианта коронавируса BA.2.86. Как
«Пока нет доказательств того, что BA.2.86 распространяется быстрее или вызывает более серьезные заболевания, чем предыдущие версии. Есть по одному случаю BA.2.86 в США, Великобритании, Израиле и три случая в Дании», — написал в своем телеграм-канале Алексей Водовозов.