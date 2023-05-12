Пора к врачу: 9 поводов пройти обследование, не все из них очевидные

О походе к врачу мы обычно задумываемся, когда организм начинает давать сбой: что-то болит, поднялась температура, появились другие тревожные симптомы. Записаться к врачу «просто так» многим кажется блажью и признаком ипохондрии. Зачем тратить время и силы, если проблемы со здоровьем можно решать по мере поступления — когда-нибудь потом, после отпуска или в следующем году.
Но нашему организму такой подход не по душе. Однажды он может отплатить многочисленными и неожиданными болячками. Как понять, что пора записаться на осмотр, даже если кажется, что вы здоровы. Объясняет терапевт, эндокринолог, ревматолог.
Эндокринолог, ревматолог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиники»
1. Вредные привычки
О вреде курения, злоупотребления алкоголем и жирной едой известно всем. Но мы не всегда представляем себе реальный масштаб возможных последствий этих привычек. Между тем они есть в списках факторов риска к абсолютному большинству болезней — от тромбоза до астмы и онкологии. Так что, если вы не в силах отказаться от пагубных слабостей, то хотя бы возьмите состояние своего здоровья под усиленный контроль.
2. Опасная наследственность
Наследственный фактор играет важную роль в развитии множества болезней. Это не только онкология, но и заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ревматологические патологии, диабет, нарушения работы щитовидной железы. Так что, если родственникам эти проблемы знакомы не понаслышке, заглядывать к врачу точно следует чаще.
3. Если есть сомнения
«Стоит пройти обследование, если у вас есть сомнения на счет своего состояния. Важно понимать, что одна и та же болезнь у разных людей может протекать по-своему. В сложных случаях для выбора оптимальной тактики лечения полезно проконсультироваться с несколькими специалистами. Например, если вы планируете операцию или не до конца уверены в своем диагнозе», — советует врач.
4. Хронический стресс
Стресс пагубно влияет практически на все органы и системы нашего организма. Он провоцирует болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, вредит пищеварению и гормональному фону. Хронический стресс опасен вдвойне, поэтому, если вы длительное время испытываете психоэмоциональное перенапряжение, оттягивать с визитом к врачу точно не стоит.
5. Вы чувствуете «что-то не то»
Серьезные болезни редко обрушиваются из ниоткуда. Обычно все начинается с маленьких, незначительных симптомов. На первый взгляд, они совсем не мешают жить нормальной жизнью, но периодически все-таки привлекают внимание. К таким тревожным звоночкам относятся:
бессонница;
головные боли;
повышенная раздражительность;
частые ночные походы в туалет;
избыточная жажда;
утренние боли в горле;
чувство сдавленности в груди;
отеки;
холодные руки и многое другое.
Так что правило простое: заметили что-то подозрительное в организме, не стесняйтесь идти к врачу. Даже если это «что-то» кажется ерундой.
6. Планирование беременности
Это ответственный процесс, и без врачей здесь точно не обойтись. Причем одним походом в поликлинику вы не отделаетесь. Будущим родителям важно пройти ряд обследований и сдать анализы. В идеале начать подготовку стоит хотя бы за три месяца до планируемого зачатия.
7. Исчезла радость в жизни
Психологическое здоровье требует точно такой же заботы, как и физическое. Потеря радости от любимых вещей и хобби, снижение либидо, невозможность получить удовольствие от секса или еды могут говорить о нарушении душевного равновесия. В этом случае своевременный поход к врачу поможет предотвратить развитие повышенной тревожности или депрессивных состояний.
8. Планируете жить долго
Тема долголетия и так называемого «биохакинга» сегодня актуальна как никогда. Рука об руку с ними идет осознание значимости здоровья и готовность уделять ему достаточно времени. Если вы планируете прожить хотя бы до ста лет, важно заручиться поддержкой врачей. С помощью специалистов вы сможете узнать что-то новое и полезное об образе жизни, питании, нутриентах и витаминах, факторах риска различных заболеваний.
9. Отражение в зеркале не радует
С возрастом наша внешность меняется, и это абсолютно естественный процесс. Но если изменения происходят слишком резко, это повод задуматься. Преждевременная седина, сухость кожи, ломкость волос и ногтей могут свидетельствовать о дефиците витаминов и других проблемах со здоровьем.
Диспансеризация по плану
Регулярные профилактические осмотры у врача — основа основ ответственного отношения к своему здоровью. Плановая диспансеризация обычно включает в себя стандартные анализы, флюорографию, ЭКГ, консультации с узкими специалистами: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, хирургом и т.д.
Свое обследование есть для женщин и для мужчин. При подозрении на отклонения также назначают дополнительные обследования. До 39 лет проходить диспансеризацию следует один раз в три года, а после 40 лет или при наличии хронических заболеваний — ежегодно.