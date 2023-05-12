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Пора к врачу: 9 поводов пройти обследование, не все из них очевидные

Зачем идти к врачу, если ничего не беспокоит? Казалось бы, разумный вопрос, но есть целый ряд поводов, когда визит к специалисту нужен, даже если вы вполне здоровы. Некоторые из них — не самые очевидные.

12 мая 2023
когда пора к врачу
Источник:
iStockphoto

О походе к врачу мы обычно задумываемся, когда организм начинает давать сбой: что-то болит, поднялась температура, появились другие тревожные симптомы. Записаться к врачу «просто так» многим кажется блажью и признаком ипохондрии. Зачем тратить время и силы, если проблемы со здоровьем можно решать по мере поступления — когда-нибудь потом, после отпуска или в следующем году.

Но нашему организму такой подход не по душе. Однажды он может отплатить многочисленными и неожиданными болячками. Как понять, что пора записаться на осмотр, даже если кажется, что вы здоровы. Объясняет терапевт, эндокринолог, ревматолог.

Анастасия Калмурзина
Эндокринология, ревматология

Эндокринолог, ревматолог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиники»

1. Вредные привычки

О вреде курения, злоупотребления алкоголем и жирной едой известно всем. Но мы не всегда представляем себе реальный масштаб возможных последствий этих привычек. Между тем они есть в списках факторов риска к абсолютному большинству болезней — от тромбоза до астмы и онкологии. Так что, если вы не в силах отказаться от пагубных слабостей, то хотя бы возьмите состояние своего здоровья под усиленный контроль.

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2. Опасная наследственность

Наследственный фактор играет важную роль в развитии множества болезней. Это не только онкология, но и заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ревматологические патологии, диабет, нарушения работы щитовидной железы. Так что, если родственникам эти проблемы знакомы не понаслышке, заглядывать к врачу точно следует чаще.

3. Если есть сомнения

«Стоит пройти обследование, если у вас есть сомнения на счет своего состояния. Важно понимать, что одна и та же болезнь у разных людей может протекать по-своему. В сложных случаях для выбора оптимальной тактики лечения полезно проконсультироваться с несколькими специалистами. Например, если вы планируете операцию или не до конца уверены в своем диагнозе», — советует врач.

4. Хронический стресс

Стресс пагубно влияет практически на все органы и системы нашего организма. Он провоцирует болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, вредит пищеварению и гормональному фону. Хронический стресс опасен вдвойне, поэтому, если вы длительное время испытываете психоэмоциональное перенапряжение, оттягивать с визитом к врачу точно не стоит.

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5. Вы чувствуете «что-то не то»

Серьезные болезни редко обрушиваются из ниоткуда. Обычно все начинается с маленьких, незначительных симптомов. На первый взгляд, они совсем не мешают жить нормальной жизнью, но периодически все-таки привлекают внимание. К таким тревожным звоночкам относятся:

  • бессонница;

  • головные боли;

  • повышенная раздражительность;

  • частые ночные походы в туалет;

  • избыточная жажда;

  • утренние боли в горле;

  • чувство сдавленности в груди;

  • отеки;

  • жжение в ногах;

  • холодные руки и многое другое.

Так что правило простое: заметили что-то подозрительное в организме, не стесняйтесь идти к врачу. Даже если это «что-то» кажется ерундой.

6. Планирование беременности

Это ответственный процесс, и без врачей здесь точно не обойтись. Причем одним походом в поликлинику вы не отделаетесь. Будущим родителям важно пройти ряд обследований и сдать анализы. В идеале начать подготовку стоит хотя бы за три месяца до планируемого зачатия.

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7. Исчезла радость в жизни

Психологическое здоровье требует точно такой же заботы, как и физическое. Потеря радости от любимых вещей и хобби, снижение либидо, невозможность получить удовольствие от секса или еды могут говорить о нарушении душевного равновесия. В этом случае своевременный поход к врачу поможет предотвратить развитие повышенной тревожности или депрессивных состояний.

8. Планируете жить долго

Тема долголетия и так называемого «биохакинга» сегодня актуальна как никогда. Рука об руку с ними идет осознание значимости здоровья и готовность уделять ему достаточно времени. Если вы планируете прожить хотя бы до ста лет, важно заручиться поддержкой врачей. С помощью специалистов вы сможете узнать что-то новое и полезное об образе жизни, питании, нутриентах и витаминах, факторах риска различных заболеваний.

9. Отражение в зеркале не радует

С возрастом наша внешность меняется, и это абсолютно естественный процесс. Но если изменения происходят слишком резко, это повод задуматься. Преждевременная седина, сухость кожи, ломкость волос и ногтей могут свидетельствовать о дефиците витаминов и других проблемах со здоровьем.

Диспансеризация по плану

Регулярные профилактические осмотры у врача — основа основ ответственного отношения к своему здоровью. Плановая диспансеризация обычно включает в себя стандартные анализы, флюорографию, ЭКГ, консультации с узкими специалистами: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, хирургом и т.д.

Свое обследование есть для женщин и для мужчин. При подозрении на отклонения также назначают дополнительные обследования. До 39 лет проходить диспансеризацию следует один раз в три года, а после 40 лет или при наличии хронических заболеваний — ежегодно.

Автор текста:Алена Парецкая
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