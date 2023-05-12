Пора к врачу: 9 поводов пройти обследование, не все из них очевидные

Диспансеризация по плану

Регулярные профилактические осмотры у врача — основа основ ответственного отношения к своему здоровью. Плановая диспансеризация обычно включает в себя стандартные анализы, флюорографию, ЭКГ, консультации с узкими специалистами: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, хирургом и т.д.

Свое обследование есть для женщин и для мужчин. При подозрении на отклонения также назначают дополнительные обследования. До 39 лет проходить диспансеризацию следует один раз в три года, а после 40 лет или при наличии хронических заболеваний — ежегодно.