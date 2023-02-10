Результаты оказались следующими: у приверженцев здорового образа жизни риск развития деменции был ниже, да и память их ухудшалась медленнее. У соблюдавших 4–6 правил риск развития слабоумия и легких когнитивных нарушений с возрастом снижался почти на 90%. Влияние оказали все факторы, но их значимость оказалось разной: больше всего на замедление нарушений с памятью повлияла здоровая диета. За ней следовала когнитивная деятельность. На третьем месте по степени влияния оказался спорт.

Любопытно, что образ жизни влиял даже на участников с геном аполипопротеина Е — а такие люди заранее более предрасположены к болезни Альцгеймера. Причем разница была заметна даже между теми, кто вел «средний» образ жизни, и теми, кто не спешил расставаться с вредными привычками.

Впрочем, авторы работы отмечают: нельзя точно заявить, имеют ли результаты исследования клиническое значение. Кроме того, ученые не могут с точностью сказать, в каком возрасте здоровый образ жизни выходит на передний план как средство профилактики возрастных проблем с памятью.