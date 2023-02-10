Будем честны: редко кто мечтает просто жить долго, все хотят при этом оставаться не просто физически здоровыми, но и сохранить разум.
Ученые продолжают выяснять, какие факторы повышают риск болезни Альцгеймера, а какие — защищают от старческого слабоумия. Авторы исследования, опубликованного в BMJ, пришли к выводу: помочь могут очень простые и вместе с тем эффективные изменения в образе жизни.
Исследование было довольно длительным — оно продолжалось 10 лет. За эти годы участие в нем приняли более 29 тысяч человек в Китае. К началу эксперимента никто из «подопытных» не имел проблем с когнитивными функциями. Кроме того, всех добровольцев проверяли на наличие гена АРОЕ — он отвечает за риск развития болезни Альцгеймера.
Всех участников в возрасте 60 лет и старше поделили на три категории. В первую попали люди, ведущие здоровый образ жизни, в третью — люди с неблагоприятными привычками. Во второй оказались люди со «средним» образом жизни.
Как специалисты определяли, насколько здоровый образ жизни вели участники исследования? Для этого испытуемые отвечали на вопросы о том, как часто занимаются спортом, общаются с друзьями и узнают новое. Кроме того, авторы работы проверяли, пьют ли участники и курят ли, соблюдают ли правила здорового питания. Для попадания в первую категорию нужно было соблюдать 4-6 правил здорового образа жизни, для определения во вторую категорию — 2-3 правила. Все, кто соблюдал только одно правило или не соблюдал ни одного, оказались в третьей группе.
Результаты оказались следующими: у приверженцев здорового образа жизни риск развития деменции был ниже, да и память их ухудшалась медленнее. У соблюдавших 4–6 правил риск развития слабоумия и легких когнитивных нарушений с возрастом снижался почти на 90%. Влияние оказали все факторы, но их значимость оказалось разной: больше всего на замедление нарушений с памятью повлияла здоровая диета. За ней следовала когнитивная деятельность. На третьем месте по степени влияния оказался спорт.
Любопытно, что образ жизни влиял даже на участников с геном аполипопротеина Е — а такие люди заранее более предрасположены к болезни Альцгеймера. Причем разница была заметна даже между теми, кто вел «средний» образ жизни, и теми, кто не спешил расставаться с вредными привычками.
Впрочем, авторы работы отмечают: нельзя точно заявить, имеют ли результаты исследования клиническое значение. Кроме того, ученые не могут с точностью сказать, в каком возрасте здоровый образ жизни выходит на передний план как средство профилактики возрастных проблем с памятью.