Эта привычка после 45 лет может раньше времени привести к слабоумию

Ученые провели опрос, в котором приняли участие 136 018 человек в возрасте 45 лет и старше. Всем задавали один и тот же вопрос: «Есть ли у вас проблемы с памятью?» Затем исследователи сопоставляли ответы и ежедневные привычки всех участников. Оказалось, что люди, которые курят, чаще всего страдали от различных когнитивных расстройств.

— Связь, которую мы выявили, была наиболее значимой в возрастной группе 45–59 лет, что позволяет предположить, что отказ от курения на этом этапе жизни может принести пользу для когнитивного здоровья, — говорит старший автор Джеффри Винг, доцент эпидемиологии.

Также ученым удалось выяснить, что когнитивные способности можно «прокачать», если курильщик откажется от своей вредной привычки. Например, люди, которые бросили курить несколько лет назад, признались, что со временем память улучшилась.

Если же человек продолжает курить, то с каждым годом у него увеличивается риск развития болезни Альцгеймера — вредная привычка оказалась триггером слабоумия. Особенно опасно, если вам уже больше 45 лет — в этом случае болезнь может прогрессировать гораздо быстрее.