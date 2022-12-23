Эта привычка после 45 лет может раньше времени привести к слабоумию

С возрастом организм становится более уязвимым: мы начинаем дольше болеть даже привычной ОРВИ, чаще ходим по врачам, у большинства людей проявляются различные хронические заболевания. Хорошо, если вы следите за питанием, занимаетесь спортом и стараетесь высыпаться — эти простые правила лучше всего помогают организму справляться с различными недугами.
Важную роль играют и наши привычки. Так, ученые из университета штата Огайо провели исследование, после которого пришли к выводу: курильщики среднего возраста чаще всего сообщают о снижении когнитивных функций — их вдруг начинает подводить память, становится сложно выполнять различные задания на сообразительность.
Ученые провели опрос, в котором приняли участие 136 018 человек в возрасте 45 лет и старше. Всем задавали один и тот же вопрос: «Есть ли у вас проблемы с памятью?» Затем исследователи сопоставляли ответы и ежедневные привычки всех участников. Оказалось, что люди, которые курят, чаще всего страдали от различных когнитивных расстройств.
— Связь, которую мы выявили, была наиболее значимой в возрастной группе 45–59 лет, что позволяет предположить, что отказ от курения на этом этапе жизни может принести пользу для когнитивного здоровья, —
Также ученым удалось выяснить, что когнитивные способности можно «прокачать», если курильщик откажется от своей вредной привычки. Например, люди, которые бросили курить несколько лет назад, признались, что со временем память улучшилась.
Если же человек продолжает курить, то с каждым годом у него увеличивается риск развития болезни Альцгеймера — вредная привычка оказалась триггером слабоумия. Особенно опасно, если вам уже больше 45 лет — в этом случае болезнь может прогрессировать гораздо быстрее.
Бросить курить никогда не поздно
Даже если вы курите уже не один десяток лет. Курение необратимо повреждает ваши легкие, повышает риск развития рака и других тяжелых заболеваний — это неоспоримый факт. Но уже после нескольких часов без сигареты вы почувствуете себя намного лучше (хотя и немного нервно). Что происходит с организмом, когда вы бросаете курить? Разбираем по часам.