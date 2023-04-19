Психологи уверены: чтобы ваша привычка выработалась как можно раньше, вам нужна мотивация. И чем мотивация сильнее и конкретнее, тем больше шансов, что все получится. Например, нельзя привыкнуть тренироваться, чтобы просто похудеть и ходить в зал часто. Но если вы решите, что надо сбросить 7 килограммов и для этого ходить в зал каждый вторник и четверг, то мозгу будет проще осознавать цель и побуждать вас к действию.