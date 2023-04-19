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21 день — это миф: ученые выяснили, сколько времени на самом деле формируются привычки

Три недели вовсе недостаточно для того, чтобы привыкнуть делать зарядку, есть овощи каждый день или не забывать мыть руки перед приемом пищи. На самом деле для формирования привычки нужно другое количество времени.

19 апреля 2023
21 день — это миф: ученые выяснили, сколько времени на самом деле формируются привычки
Источник:
freepik

Принято считать, что для формирования какой-либо привычки нужен всего лишь 21 день. Этот миф появился очень давно: его породила книга пластического хирурга Максвелла Мальца. Врач утверждал, что трех недель достаточно для того, чтобы «натренировать» организм. Но на самом деле все гораздо сложнее.

Ученые из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов поставили под сомнение эту гипотезу: да, Мальц и правда наблюдал за своими пациентами, перед тем как сделать такой вывод, но никаких масштабных исследований он не проводил.

Эксперты провели свой эксперимент. Они изучили данные более чем 30 тысяч посетителей тренажерного зала, которые тренировались около 12 миллионов раз за четырехлетний период. Плюс ко всему ученые проанализировали данные 30 тысяч работников больниц, которые коллективно мыли руки 40 миллионов раз за 100 смен.

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После долгих вычислений и анализа привычек ученые пришли к выводу: 21 день — это миф. Чтобы у человека сформировалась привычка, нужно больше времени. Например, чтобы привыкнуть тренироваться стабильно несколько раз в неделю, человеку может потребоваться в среднем 6 месяцев, или 180 дней. Если говорить о постоянном мытье рук, то и для этого нужно больше времени: «на автомате» люди начинают идти к раковине минимум через 4-5 недель.

Исследователи также выяснили, что людям потребовалось примерно два месяца, чтобы выработать привычку, которая была привязана к ежедневному сигналу, например к завтраку. Однако среди 96 добровольцев были огромные различия: людям потребовалось от 18 до 254 дней, чтобы почувствовать, что их вновь сформированная привычка стала автоматической.

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Психологи уверены: чтобы ваша привычка выработалась как можно раньше, вам нужна мотивация. И чем мотивация сильнее и конкретнее, тем больше шансов, что все получится. Например, нельзя привыкнуть тренироваться, чтобы просто похудеть и ходить в зал часто. Но если вы решите, что надо сбросить 7 килограммов и для этого ходить в зал каждый вторник и четверг, то мозгу будет проще осознавать цель и побуждать вас к действию.

На самом деле сформировать здоровые привычки — это реально, уверен эксперт в области клинической психологии и нейропсихологии в США Араш Эмамзаде. Он сформировал несколько простых правил, которые помогут вам добиться желаемого. Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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