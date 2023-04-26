На чем экономят стоматологи: врач Тумашевич раскрыл тайны коллег

Каждый, кому хоть раз приходилось лечить зубы, знает: удовольствие это не из дешевых. Однако зачастую самим стоматологам приходится экономить на материалах и оборудовании. Причем, как объяснил советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич, дело тут вовсе не в жадности и жажде наживы. Порой экономить приходится из-за дефицита.
Стоматолог-терапевт, ортопед, хирург и советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии
Как отмечает специалист, чаще всего стоматологам приходится экономить на средствах для профессиональной гигиены полости рта. Хорошие и более дорогие препараты — глобулы шаровидной формы. Они отлично очищают и не травмируют при этом зубы и десны. А вот более дешевые варианты в виде кристаллов вредны как для пациента, так и для врача из-за своего агрессивного состава. Еще такие средства менее эффективны, и после них пациенты часто жалуются на боль и дискомфорт.
Второе, на чем приходится нередко экономить стоматологам, — оборудование для терапии кист, периодонтитов и каналов зубов. Сейчас поставки биокерамических силеров для пломбировки каналов, например, сократились или сроки их доставки увеличились. Из-за этого использовать их могут лишь некоторые врачи, остальным же приходится закупать более дешевые аналоги.
Также стоматологи нередко экономят на инструментах для обработки корневых каналов. В последнее время Китай стал активнее поставлять в нашу страну материалы и инструментарий не лучшего качества, и врачи вынуждены использовать то, что есть, объяснил Тумашевич в беседе с изданием
Эксперт отмечает: нередко клиники приобретают не самые качественные циркониевые и керамические коронки, качество которых непросто оценить непрофессионалу. При этом у дешевого циркония есть немало недостатков: он скалывается, его химическая формула тоже оставляет желать лучшего.
На запчастях для имплантатов некоторые врачи тоже экономят. На рынке есть немало реплик комплектующих деталей. Однако вся конструкция из-за такой реплики может сломаться.
Премиальные клиники, отмечает врач, реже используют более дешевые инструменты и материалы — берегут репутацию. А вот крупные сетевые клиники нередко экономят на качестве.