На чем экономят стоматологи: врач Тумашевич раскрыл тайны коллег

Как отмечает специалист, чаще всего стоматологам приходится экономить на средствах для профессиональной гигиены полости рта. Хорошие и более дорогие препараты — глобулы шаровидной формы. Они отлично очищают и не травмируют при этом зубы и десны. А вот более дешевые варианты в виде кристаллов вредны как для пациента, так и для врача из-за своего агрессивного состава. Еще такие средства менее эффективны, и после них пациенты часто жалуются на боль и дискомфорт.