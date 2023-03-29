Невролог Пинаева предупредила, какие люди подвержены весенним обострениям

Весна — тот самый период, когда природа просыпается, солнышко начинает греть, на деревьях показываются первые почки. Но, несмотря на все прелести этого времени года, некоторым людям может быть очень тяжело: чего только стоят постоянные перепады температур, из-за которых может кружиться голова и скакать давление.

Кто больше всего рискует пострадать от переходного времени года, рассказала невролог Наталья Пинаева.