Если график работы плавающий

Конечно, сон днем не будет таким же качественным, как ночной, но при правильной организации можно повысить его качество. Если график работы ночной, отдых днем просто необходим. В идеале лучше спать в первой половине дня, максимум до 16 часов. Это позволит более качественно отдохнуть, не перебивая затем ночные ритмы.

При сильной усталости и ограниченном времени можно помочь мозгу передохнуть, поспав хотя бы 20-30 минут, а лучше пару часов. Приходя с ночной смены, стоит отправиться в постель в утренние и дневные часы, дав себе время, чтобы восстановиться. Важно создать в спальне тишину и темноту, убрав все источники естественного и искусственного света.

Еще один нюанс: ложась спать утром после ночной работы, не позволяйте себе пребывать в постели более 3-4 часов. После нужно встать, принять душ и вернуться к привычной жизни. Во время ночной работы, если это позволяют особенности труда, стоит делать перерывы на небольшой сон — хотя бы по 20-30 минут в течение ночи.