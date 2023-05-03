Нет повода стесняться: 12 вопросов о здоровье простаты, которые многие не решаются задать

Мужчины часто долго умалчивают о своих проблемах со здоровьем, потому что неловко говорить на некоторые темы с врачами. Надо уяснить, что не бывает стыдных или запретных тем. К тому же статистика по простатиту и раку простаты показывает, что столкнуться с проблемами может каждый.