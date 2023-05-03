Нет повода стесняться: 12 вопросов о здоровье простаты, которые многие не решаются задать

Есть такая шутка: настоящий мужчина приходит к врачу в двух случаях: или он умирает, или его привела мама или жена. К сожалению, в этой шутке есть большая доля правды: многие представители сильного пола не очень-то любят проходить обследования. То нет времени на походы в медклиники, то желания…
А между тем мужское здоровье — штука тонкая. Например, знаете ли, чем отличается простатит от рака этого органа? На распространенные и наивные вопросы о простате «Доктору Питеру» ответил онкоуролог-хирург Белла Касенова.
Онкоуролог-хирург, выпускница Высшей школы онкологии Белла Касенова, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), член Европейской ассоциации урологов, эксперт фонда «Не напрасно»Личный сайт
Рак простаты и простатит
Чем отличается простатит от рака простаты?
При раке простаты клетки отличаются от нормальных, становятся более незрелыми и имеют способность прорастать, метастазировать и расти в других органах. В то время как простатит — это просто воспаление простаты, которое чаще всего возникает из-за бактериальной инфекции.
Какие симптомы у этих болезней? Насколько они похожи?
Простатит и рак простаты объединяет группа симптомов — СНМП (симптомы нижних мочевых путей), куда входят недержание, боль при мочеиспускании, затрудненное или учащенное мочеиспускание. Мужчина может испытывать эти симптомы как по отдельности, так и вместе. Также частыми симптомами могут быть боль или дискомфорт в промежности, реже встречаются кровь в моче или эякуляте.
Может ли простатит превратиться в рак?
Нет, на данный момент не доказана прямая связь простатита с заболеваемостью раком простаты. Однако мужчинам с простатитом могут чаще выполняться биопсии простаты из-за повышенного ПСА.
Чем простатит грозит здоровью мужчины?
Проявления простатита (постоянная боль, нарушения мочеиспускания) сильно влияют на качество жизни мужчины. В долгосрочной перспективе простатит может ухудшать фертильность, стать причиной тревожного расстройства или депрессии, а также сексуальной дисфункции.
Заразна ли эта болезнь?
Ни рак, ни простатит не являются заразными.
Неспецифичные микроорганизмы, которые чаще всего вызывают хронический простатит, не передаются через секс. Однако стоит помнить, что ИППП, например гонорея и хламидиоз, могут быть причиной простатита, в таком случае мужчина может передать инфекцию партнеру.
Факторы риска и статистика
Какие существуют факторы риска простатита и рака простаты?
Факторы риска рака простаты:
возраст — является главным и самым значимым фактором риска для рака простаты;
этническая принадлежность — у представителей негроидной расы почти в два раза выше риск заболеть раком простаты;
наличие рака простаты у родственников 1-й линии родства (брат, отец) — повышает риск развития рака простаты в 2-3 раза, при наличии двух таких родственников — до 5 раз;
ожирение и курение — негативно влияют на выживаемость при раке простаты, в то время как физическая активность — позитивно.
К факторам риска простатита относятся:
молодой или средний возраст;
простатит в анамнезе;
инфекция мочевыделительной или репродуктивной системы, а также ВИЧ-инфекция;
использование уретрального катетера или любые трансуретральные манипуляции (например, цистоскопия);
биопсия простаты;
психологический стресс.
Какая статистика по выживаемости у рака простаты? Болеют ли им только пожилые мужчины?
Выживаемость будет зависеть от распространенности рака. При локализованном раке простаты пятилетняя выживаемость составляет почти 100%. Это значит, что почти все мужчины с таким диагнозом проживут пять и более лет. А при наличии метастазов — около 30%.
У мужчин моложе 40 лет рак простаты встречается крайне редко. С возрастом заболеваемость в популяции растет и может достигать 50% к 90 годам. Средний возраст выявления рака простаты составляет 66 лет. Но нельзя сказать, что болеют только пожилые, просто у мужчин старше шестидесяти значительно возрастает риск.
Обследования и диагностика
Как диагностируют рак простаты?
С широким применением скрининга рак простаты в основном выявляется на ранних стадиях с помощью биопсии, которую врач назначает при повышении ПСА. Но не всегда повышение ПСА означает, что у мужчины есть рак или даже то, что ему нужно делать биопсию. Онкоурологи используют дополнительные инструменты для принятия таких решений (МРТ, индекс здоровья простаты, плотность ПСА и другие).
Какие обследования нужно проходить каждому мужчине?
Начиная с 50 лет — осмотр уролога (пальцевой осмотр) и анализ крови на ПСА не чаще одного раза в два года при отсутствии дополнительных факторов риска (наследственность, этническая принадлежность).
Секс и целибат
Правда ли, что половое воздержание приводит к простатиту?
Половое воздержание не вызывает простатит, мужской организм адаптируется к такой ситуации. Напротив, активная половая жизнь и беспорядочные половые связи часто становятся причиной простатита, так как повышается риск заражения ИППП.
Активная половая жизнь может довести до рака?
Нет. Напротив, есть большое проспективное когортное исследование, которое показало: у мужчин с частотой эякуляций 21 и более раз в месяц на 20% ниже риск выявления рака простаты, чем у тех, которые эякулируют 4-7 раз в месяц.
Повышает ли риски большое количество партнерш?
Беспорядочная половая жизнь никак не повлияет на риск развития рака простаты.