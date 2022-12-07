Отчет о скорости распространения ВИЧ и СПИД в разных странах мира в 2021 году представлен в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Россия оказалась в топ-5 стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.

ВИЧ в Европе и России

— Данные охватывают период, ознаменованный глобальной пандемией COVID-19, которая серьезно затронула Европу, — говорится в докладе. — Наиболее явное и непосредственное влияние пандемии на ситуацию в области ВИЧ выразилось в значительном снижении числа новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с годами ранее. В целом в Европейском регионе ВОЗ в 2021 г. зарегистрировали на 24 % меньше новых диагнозов ВИЧ-инфекции, чем в 2019 г.

Чаще ВИЧ заражались мужчины. Доминирующий путь передачи — половые контакты.

— В 2021 наибольшие показатели на 100 000 населения (выше 15) отмечались в Российской Федерации (40,2), за которой следовали Украина (37,1), Республика Молдова (25,9), Казахстан (18,7), Кипр (16,5), Беларусь (15,6) и Армения (15,2). О самых низких показателях (ниже 2,0) сообщили Словения (1,5), Хорватия (1,9) и Норвегия (1,9). Ни одного нового случая ВИЧ-инфекции в 2021 г. не было диагностировано в Сан-Марино, — говорится в докладе.