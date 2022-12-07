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Отчет о скорости распространения ВИЧ и СПИД в разных странах мира в 2021 году представлен в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Россия оказалась в топ-5 стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.

ВИЧ в Европе и России

 — Данные охватывают период, ознаменованный глобальной пандемией COVID-19, которая серьезно затронула Европу, — говорится в докладе. — Наиболее явное и непосредственное влияние пандемии на ситуацию в области ВИЧ выразилось в значительном снижении числа новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с годами ранее. В целом в Европейском регионе ВОЗ в 2021 г. зарегистрировали на 24 % меньше новых диагнозов ВИЧ-инфекции, чем в 2019 г.

Чаще ВИЧ заражались мужчины. Доминирующий путь передачи — половые контакты.

В 2021 наибольшие показатели на 100 000 населения (выше 15) отмечались в Российской Федерации (40,2), за которой следовали Украина (37,1), Республика Молдова (25,9), Казахстан (18,7), Кипр (16,5), Беларусь (15,6) и Армения (15,2). О самых низких показателях (ниже 2,0) сообщили Словения (1,5), Хорватия (1,9) и Норвегия (1,9). Ни одного нового случая ВИЧ-инфекции в 2021 г. не было диагностировано в Сан-Марино, — говорится в докладе.

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Россия — в топ-5 в мире

В целом, на Россию пришлось почти 4 % из 1,5 млн новых случаев заражения ВИЧ в мире в 2021 году.

На первом месте Южная Африка (14 % всех новых случаев), на втором — Мозамбик (6,5 %), третье заняла Нигерия (4,9 %) и четвертое — Индия (4,2 %). В топ-10 также попали Танзания, Уганда, Замбия, Кения, Бразилия.

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Факты

Общее число людей, живущих с ВИЧ в России, в 2021 году составило более 850 тысяч человек. У почти 59 тысяч человек диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2021 году установили впервые в жизни.

О своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе — каждый восьмой.

ВИЧ-инфекция — это пожизненное хроническое заболевание, которое при своевременном лечении антиретровирусными препаратами позволяет пациентам жить долго и полноценно.

  • Вирус может поразить любого человека и в любом возрасте. Его нельзя определить по симптомам. ВИЧ — положительные люди ничем не отличаются от обычных людей.

  • ВИЧ не передается воздушно-капельным путем (при кашле и чихании). Вирус содержится в биологических жидкостях: крови, сперме, влагалищных выделениях, грудном молоке.

  • Заразиться ВИЧ можно при незащищенных половых контактах, через кровь и от матери к ребенку.

  • Вирус не передается при прикосновении, объятиях, поцелуях, при пользовании одним туалетом, душем, кухонными принадлежностями и одеждой. Нельзя заразиться от укуса комара.

  • Единственный способ узнать о заражении — сдать кровь на анализ. Рекомендовано проходить тестирование на ВИЧ ежегодно. Позднее выявление инфекции затрудняет лечение болезни и сокращает длительность жизни пациента.

В России принята Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В настоящее время она утверждена до 2030 года. Каждый человек может пройти анонимное и бесплатное тестирование, а ВИЧ-инфицированные имеют право на получение бесплатных лекарств.

Анна Майская