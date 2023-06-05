Не есть после шести, пить воду литрами и другие заблуждения о ЗОЖ, в которые мы продолжаем верить

Если прилив сил и активности у вас приходится на вторую половину дня, утренние занятия не принесут ни удовольствия, ни особой пользы. Во-вторых, все преимущества «магии утра» сойдут на нет, если не соблюдать свою норму сна. А она для каждого человека индивидуальна. Большинству людей для восстановления организма требуется от 7 до 9 часов сна, однако у некоторых это может быть и 10, и даже 12 часов. Так что иногда для полноценной «перезагрузки» полезнее встать на полчаса-час попозже.