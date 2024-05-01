«Нанесите небольшую щепотку»: 5 народных способов очистить язык от налета и бактерий

Есть множество инструментов для ухода за языком, включая разные ложечки, скребки, щетки и специальные пасты, созданные с учетом того, насколько язык чувствителен. Все они разработаны для более мягкого и эффективного очищения языка. Тем не менее можно добиться того же результата с помощью обычной щетки для зубов: на ее обратной стороне есть специальная поверхность. Надо медленно провести ей по языку сверху вниз, а потом прополоскать рот водой.