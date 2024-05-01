«Нанесите небольшую щепотку»: 5 народных способов очистить язык от налета и бактерий

А вы давно разглядывали свой язык? Иногда на нем образуется неприятный налет. Это может быть как признаком болезни, так и совершенно безобидным симптомом. Но как разобраться? И почему так важно держать язык в чистоте?
Объясняет Светлана Ялтонская, врач-стоматолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Стоматолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Два вида налета
Физиологический. Во время сна слюна вырабатывается медленнее, а бактерии, наоборот, активизируются. Из-за этого образуется налет, который каждый человек видит утром, — это нормально. Налет представляет собой полупрозрачную пленку, через которую хорошо видно язык. Иногда он сопровождается неприятным запахом изо рта, однако это легко устранить простой гигиеной. У современных зубных щеток имеется специальная поверхность, с помощью которой язык очищается без проблем, чем и рекомендуют пользоваться стоматологи. Кроме того, физиологический налет исчезает во время еды.
Патологический. Белый налет иногда является первым признаком болезни, например ОРВИ. В таком случае сквозь пленку, которую сложно удалить, трудно рассмотреть поверхность языка. Налет пропадает после выздоровления. Интенсивность цвета связана с серьезностью заболевания, налет бывает разных оттенков.
Желтый цвет языка может быть признаком болезни желчного пузыря и поджелудочной железы.
Серый — проявлением язвы или гастрита.
Если инфекция особенно тяжелая, налет может быть синего, зеленого, или черного цвета. В случае возникновения такого налета обязательно нужно провести диагностику у врача.
Как правильно чистить язык
Есть множество инструментов для ухода за языком, включая разные ложечки, скребки, щетки и специальные пасты, созданные с учетом того, насколько язык чувствителен. Все они разработаны для более мягкого и эффективного очищения языка. Тем не менее можно добиться того же результата с помощью обычной щетки для зубов: на ее обратной стороне есть специальная поверхность. Надо медленно провести ей по языку сверху вниз, а потом прополоскать рот водой.
Чистка языка происходит в самом конце процедуры ухода за полостью рта. Основное правило заключается в том, чтобы очищать язык, двигаясь от его корня к кончику. Важно уделить особое внимание очистке поверхности, которая наиболее близка к корню, поскольку там находится больше всего налета. В начале может быть дискомфортно, но постепенно это ощущение уменьшится.
Можно чистить язык и с помощью специального скребка. Проведите его закругленным концом по языку, начиная с корня и заканчивая у кончика. После каждого повторения очищайте налет на скребке бумажной салфеткой. Продолжайте, пока язык не будет полностью очищен, а затем завершите процедуру полосканием рта и очисткой скребка с помощью мыла.
Народные средства
Если вы не хотите использовать механический способ очистки языка, то у вас есть другие варианты. Для этого можно использовать некоторые полезные продукты.
Чеснок. Несмотря на то что чеснок не избавит вас от дурного запаха, он хорошо уничтожает бактерии, что поможет поддерживать чистоту на протяжении длительного времени.
Соль. Мелкие частички соли могут удалить омертвевшие клетки и бактерии с поверхности языка. Для этого нужно нанести небольшую щепотку на язык и потереть его подушечками пальцев пару минут, а затем прополоскать ротовую полость.
Куркума. Можно использовать смесь сока лимона и куркумы. Намажьте получившуюся пасту на язык и через пару минут прополощите рот теплой водой.
Алоэ вера. Это противовоспалительное и заживляющее растение. Наберите сок алоэ вера в столовую ложку, а затем прополощите ею рот, чтобы уничтожить бактерии на языке и деснах.
Смесь трав. Мята, ромашка и шалфей имеют лечебные свойства. Вы можете приготовить отвар из этих трав, добавив немного соли, и полоскать им рот дважды в день.