В МРНЦ им. Цыба девушке удалили половину языка, а потом восстановили его из кожи на руке

Все началось с отколовшегося весной зуба: он начал натирать девушке язык. Анастасии зуб удалили, но ранка не заживала, сильно болела и беспокоила. Не помогали ни мази, ни полоскания.

Обратиться к онкологу посоветовала врач-хирург из обычной районной стоматологии, куда пришла Анастасия, уже отчаявшись получить помощь в платных клиниках.

«Врач тут же мне выписала направление к онкологу, диагноз поставили сразу: рак языка. И жизнь разделилась на „до“ и „после“», — вспоминает девушка.

Анализы и исследования в НМИЦ радиологии, куда обратилась Анастасия, показали, что степень прорастания опухоли была больше 4 мм. И, скорее всего, рак уже дал микрометастазы, которые трудно обнаружить.