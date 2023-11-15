В МРНЦ им. Цыба девушке удалили половину языка, а потом восстановили его из кожи на руке

27-летняя Анастасия перенесла сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли языка, которая уже дала микрометастазы. Спасали женщину сразу четыре хирурга МРНЦ им А.Ф. Цыба — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.
Беспокоила небольшая ранка
Все началось с отколовшегося весной зуба: он начал натирать девушке язык. Анастасии зуб удалили, но ранка не заживала, сильно болела и беспокоила. Не помогали ни мази, ни полоскания.
Обратиться к онкологу посоветовала врач-хирург из обычной районной стоматологии, куда пришла Анастасия, уже отчаявшись получить помощь в платных клиниках.
«Врач тут же мне выписала направление к онкологу, диагноз поставили сразу: рак языка. И жизнь разделилась на „до“ и „после“», — вспоминает девушка.
Анализы и исследования в НМИЦ радиологии, куда обратилась Анастасия, показали, что степень прорастания опухоли была больше 4 мм. И, скорее всего, рак уже дал микрометастазы, которые трудно обнаружить.
Ювелирное мастерство
Было принято решение делать Анастасии операцию — длительную и очень сложную. Одной команде хирургов нужно было удалить пациентке половину языка и пораженные лимфоузлы в районе шеи. Еще два врача в это же время вручную формировали недостающую часть языка, взяв лоскут кожи с левой руки пациентки.
Девушка призналась: она понимала, что операция очень серьезная, но даже не волновалась перед ней. «Я осознавала, что либо так, либо уже вообще никак».
«Работа по восстановлению языка проходила под микроскопом при большом увеличении. Сосуды лоскута сшивались с сосудами шеи, а затем из него формировался новый неоязык, — рассказал заведующий отделением МРНЦ имени А.Ф. Цыба Вячеслав Полькин. — Это долгая и кропотливая работа, ведь мы вручную формируем недостающую часть языка, требуется ювелирное мастерство и большое терпение».
Раньше, чтобы спасти жизнь пациентам с раком языка, им просто удаляли орган или его пораженную часть. Сейчас можно рассчитывать на другое качество жизни после операции.
«Это начало новой жизни»
Анастасия уже восстановилась после сложнейшей операции. Гистологическое исследование показало, что рак и правда дал микрометастазы в лимфоузлы, которые хирурги удалили во время операции. Теперь пациентке предстоит несколько курсов лучевой терапии и реабилитация. Сама Анастасия говорит, что счастлива и считает случившееся началом новой жизни.
«Я до этого времени очень много работала, — призналась девушка. — Все силы хотелось вкладывать в свое маленькое дело. Работа, работа, мало выходных, мало отпусков, мало времени с родными. Сейчас хочется больше времени уделять семье, хочется детишек. Оказывается, на это все у нас не так много времени…»