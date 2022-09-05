Газлайтинг в самых разных проявлениях часто встречается в личных отношениях — парень убеждает девушку, что это не он опаздывает на свидания, а она неправильно запоминает время встречи, муж на «голубом глазу» заявляет жене, что на самом деле сказал или сделал вовсе не то, что она помнит, родители без конца «шутят» по поводу работы сына и обесценивают его заслуги и старания.

Все это тот самый газлайтинг — вид психологического насилия, манипуляция «на мягких лапках» с целью обесценить чувства и значимость человека.

Но газлайтинг вполне может встречаться и в других сферах жизни — на работе, в отношениях с начальством и коллегами, при встрече с гаишниками и даже в медицинском мире. Да, это так — вполне реально столкнуться с врачом-газлайтером на обычном приеме в поликлинике.