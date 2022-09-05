Газлайтинг в самых разных проявлениях часто встречается в личных отношениях — парень убеждает девушку, что это не он опаздывает на свидания, а она неправильно запоминает время встречи, муж на «голубом глазу» заявляет жене, что на самом деле сказал или сделал вовсе не то, что она помнит, родители без конца «шутят» по поводу работы сына и обесценивают его заслуги и старания.
Все это тот самый газлайтинг — вид психологического насилия, манипуляция «на мягких лапках» с целью обесценить чувства и значимость человека.
Но газлайтинг вполне может встречаться и в других сферах жизни — на работе, в отношениях с начальством и коллегами, при встрече с гаишниками и даже в медицинском мире. Да, это так — вполне реально столкнуться с врачом-газлайтером на обычном приеме в поликлинике.
Как же распознать психологические манипуляции и медицинский газлайтинг и чем он опасен? Объясняют эксперты издания
- Медицинский газлайтинг — это термин, который появился недавно, он используется, когда врач игнорирует опасения, чувства или жалобы пациента, — говорит
Эксперт называет 6 основных признаков медицинского газлайтинга.
Врач вас перебивает
- Явный признак газлайтинга — когда врач перебивает вас во время разговора, — говорит
Это опасно тем, что врач не услышит ваши жалобы и вообще не поймет, почему вы обращаетесь за медицинской помощью.
- Кроме того, когда врач прерывает пациента, это сигналит о том, что он считает, что его время более ценно, чем время пришедшего на прием человека, — говорит Бургарт.
Врач вас торопит
Норматив по приему пациентов в поликлиниках может не позволить врачу общаться с вами столько, сколько вам этого нужно. Медики вынуждены работать быстро — еще и заполнять множество документов при этом.
- Тем не менее, это не означает, что врач должен торопить вас — иначе он может упустить важную информацию о симптомах заболевания, что вполне способно стать причиной диагностической ошибки, — говорит Флетчер. — И профессиональный медик это понимает — он чувствует, в каком именно случае надо уделить пациенту достаточно времени или даже больше, если это необходимо.
У врача — предвзятое мнение
Если врач не воспринимает ваши симптомы всерьез, например, говорит: «А что вы хотите в вашем-то возрасте!», это может привести к неправильной диагностике.
Исследование
Так, исследование
Врач говорит, что проблема — у вас в голове
- Когда врач не принимает ваши симптомы всерьез, да еще и заявляет, что проблемы в вашей голове, это признак газлайтинга, — говорит Бургарт. — Это особенно характерно для пациентов-женщин. Именно им могут сказать, что такой болезни, как у них, вообще не существует.
Опрос, проведенный в
Врач сомневается в том, что вы больны
- В частности, в тех случаях, когда пациент приходит на прием с длинным списком лекарств и объемным списком пройденных исследований и медицинских заключений, врач может поставить под сомнение его историю болезни и даже обвинить пациента в том, что он катастрофизирует свое состояние, — говорит эксперт.
В этих случая врачи нередко списывают пациента со счетов как ипохондриков или трудных пациентов, что может привести к отсутствию адекватного лечения.
Недавно скандал разгорелся в Алтайском крае. В медицинской карте 90-летней пациентки обнаружилась матерная надпись, которая, если перевести ее на нормативную лексику, означает — «очень сильно надоела». Как выяснилось, 90-летняя пациентка часто обращается в скорую помощь. У женщины хронические заболевания — бронхиальная астма и гипертония. Установить автора записи так и не удалось. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре — перед ней извинились, заявив, что она не должна была увидеть эту надпись. Однако от проверки Росздравнадзора больницу это не избавит.
Врач не соглашается на варианты лечения
По словам Фейт Флетчер, некоторые врачи, ведущие себя как газлайтеры, могут не учитывать точку зрения или опасения пациента при принятии решения о лечении.
- Конечно, ваш врач — эксперт в этой области, но вы также должны иметь право голоса в плане лечения и понимать процесс, — говорит представитель научно-исследовательского института биоэтики.
Во взаимоотношениях врач-пациент на самом деле есть много сложностей и недопонимания, признают и российские медики, но винить во всем только докторов нельзя. Вот несколько комментариев семейного врача по поводу.
семейный врач
Виновата система
«Если у участкового терапевта 40 пациентов за 4 часа на приеме и столько же — на вызовах, он не станет вникать в проблемы человека не потому, что он плохой врач, а потому что система так построена».
Врачи не умеют говорить с людьми по-человечески
«Студенты-медики в России изучают предмет „медицинская психология“, но он — формальный. Никаких толковых курсов коммуникации и прикладной психологии в медицинских вузах нет. Нет у нас в образовательном процессе такой задачи — обучить врачей коммуникативным навыкам».
Проблема — в непонимании
«Некоторые пациенты склонны к мистическому мышлению — верят в чипирование или что их кто-то сглазил. Причина — в низком социально-интеллектуальном уровне людей. Причем, пациенты могут не говорить об этом напрямую, но требуют от врача назначений, которые бы развеяли их подозрения».
Пациенты перебарщивают в требованиях
«Пациент часто рассуждает так — мне все должны! А может это он должен? Следить за своим весом, контролировать сахар, бросить курить, бегать по утрам. Это его зона ответственности…»
Они выводят врачей из себя: 5 худших привычек пациентов на приеме
Ранее врач-гинеколог назвала 3 признака, как понять, что медик на приеме — далеко не профессионал и лечение может быть неэффективным. Например, если доктор не считает нужным разъяснить непонятные вам моменты, начинает каким-либо образом комментировать ваши ответы, обсуждать личную жизнь или, например, не знает современных протоколов лечения, это повод сменить врача.