Кислый, горький, металлический: о каких болезнях предупреждает привкус во рту

Некоторые блюда могут оставлять привкус во рту на несколько часов, особенно если в них много лука, чеснока или острого перца. В таком случае спасает жевательная резинка или же стакан чистой воды. Они помогут смыть остатки пищи с зубов и языка, тем самым заставив вас скорее забыть о съеденном. В идеале, конечно, лучше всего вооружиться щеткой и зубной пастой: и от привкуса избавитесь, и зубы очистите от налета.
Но бывает так, что во рту появляется сладкий привкус, хотя десерт вы сегодня не ели. Или же как будто ощущается привкус металла.
Фармацевт Аббас Канани
Горький привкус
В первую очередь стоит задуматься о том, принимаете ли вы какие-то новые лекарства, как часто испытываете стресс и давно ли посещали стоматолога — все это может спровоцировать ощущение горечи. Например, так о себе способен заявлять запущенный кариес или другие проблемы с зубами.
Кроме того, привкус горечи может предупреждать о проблемах с некоторыми органами:
печенью:
желчным пузырем;
желудком;
указывать на ГЭРБ (тут поможет гастроэнтеролог).
Горький привкус также может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и утомляемостью.
Металлический привкус
Привкусом металла могут заявлять о себе серьезные проблемы с полостью рта. Например, пульпит или воспаление десен.
Кроме того, многие люди, у которых позже диагностируют проблемы с желудком, жалуются на появление металлического привкуса во рту. К этому симптому может добавиться изжога, неприятные ощущения в животе, тошнота.
Возможно варианты, что металлический привкус — это сигнал того, что у вас развивается сахарный диабет или же заболевание почек или печени. В любом случае здесь без помощи врача не обойтись.
Сладкий привкус
Высокий уровень глюкозы может провоцировать появление сладкого привкуса во рту. Это явный признак неконтролируемого диабета, поскольку организм пытается самостоятельно регулировать уровень сахара в крови.
Особенно стоит насторожиться, если у вас есть следующие симптомы:
сильная жажда;
частое мочеиспускание;
специфический запах мочи, похожий на ацетон;
проблемы со зрением;
плохо заживающие ранки на теле.
Кислый привкус
Кислый привкус с металлическим оттенком чаще указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта. Этот симптом характерен для хронического гастрита и язвенной болезни желудка.
Если же происходит обратный заброс содержимого из желудка в ротовую полость, то человек страдает от сильного кислого привкуса во рту. Если при этом есть першение в горле, чувство жжения в эпигастральной области, то, скорее всего, речь идет о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Она приводит к воспалительным заболеваниям пищевода, деминерализации эмали с появлением кариеса и эрозий твердых тканей зубов.
Соленый привкус
Самая частая причина соленого привкуса во рту — это начало обезвоживания организма. Ваш организм пытается экономить воду, вырабатывая меньше слюны. Поэтому постарайтесь в течение дня есть больше овощей и пить морсы, чаи и воду — неприятное ощущение должно уйти.
Сухость во рту может быть побочным эффектом приема ряда медицинских препаратов и, как следствие, давать ощущение металлического или соленого привкуса. Стоит обсудить это со своим лечащим врачом.
Кроме того, соленый привкус может появиться из-за синусита или аллергии. Это два заболевания, которые способны вызывать постоянное выделение слизи в носу. Она стекает по задней стенке носоглотки и создает ощущение соленого привкуса во рту.
И, наконец, виновата может быть беременность: гормональные изменения заставляют женщину чихать, чувствовать неприятный привкус во рту. Облегчить состояние может промывание носа физиологическим раствором. Об этом стоит поговорить со своим врачом-гинекологом.