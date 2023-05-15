Кислый, горький, металлический: о каких болезнях предупреждает привкус во рту

Некоторые блюда могут оставлять привкус во рту на несколько часов, особенно если в них много лука, чеснока или острого перца. В таком случае спасает жевательная резинка или же стакан чистой воды. Они помогут смыть остатки пищи с зубов и языка, тем самым заставив вас скорее забыть о съеденном. В идеале, конечно, лучше всего вооружиться щеткой и зубной пастой: и от привкуса избавитесь, и зубы очистите от налета.