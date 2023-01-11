Как избавиться от «праздничных» килограммов без вреда для здоровья

Ленивые январские праздники — это пора, когда можно наслаждаться вкусной едой и спать. Даже если у вас железная сила воли, удержаться все равно было трудно: тут и салаты, и новогодние сладкие подарки, и застолья с друзьями, где так много вкусной еды.

Не стоит себя ругать, встав на весы: иногда можно на время потерять контроль. К тому же вернуть прежнюю форму не так сложно, как кажется. «Доктор Питер» спросил у диетолога Натальи Кругловой, каких правил надо придерживаться, чтобы лишние килограммы нас стремительно покинули (жестких диет и изнурительных тренировок в списке нет).