Густой и насыщенный вкус, легко узнаваемый аромат — это не единственные плюсы какао. Ученые уверены, регулярное употребление этого напитка может помочь в снижении давления, борьбе с депрессией и остеопорозом, особенно после 40 лет.
Но стоит ли употреблять какао ежедневно и в какое время суток его пить — на завтрак, в обед или на ужин? Какой объем напитка безопасен и полезен для организма? И с каким молоком его делать для взрослых или детей? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к диетологу Гульшат Сираевой.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Не много ли в какао калорий?
Какао-порошок для приготовления напитка получают при дроблении бобов, из которых извлекают ценнейший компонент — какао-масло. Масло используют в пищевой промышленности, фармацевтике и производстве косметики. А порошок используют в выпечке, приготовлении напитков, шоколада и так далее. Несмотря на частичное удаление масла, порошок, разводимый молоком и даже водой, особенно с добавлением сахара, остается достаточно калорийным.
Так, даже 100 граммов какао — это около 200 ккал, из них на жиры приходится до 50 процентов, на углеводы — до 35 процентов, на белки — около 16 процентов. Поэтому употребление какао, особенно с жирным молоком, нужно ограничивать, преимущественно тем, кто следит за весом.
Кладезь витаминов и минералов
В какао много витаминов — это К, группа В — преимущественно В3, В2 и фолиевая кислота. Кроме того, в нем много минеральных компонентов — кальций, магний, железо, калий, фосфор, селен. Напиток, если употреблять его в разумных количествах, помогает в решении многих проблем — доктор Сираева выделила как минимум пять его полезных свойств.
Помогает в борьбе с депрессией
За счет достаточно высокого содержания витаминов из группы В, стимулирующих работу нервной системы и выделение гормонов удовольствия и счастья, напиток позитивно влияет на психику.
Добавим сюда стимуляцию синтеза фенилэтиламина — предшественника антистрессовых гормонов. Это соединение активно влияет на эмоции и настроение, помогает сосредоточиться и улучшает память. Поэтому чашка какао ежедневно может помочь вам быть спокойнее и продуктивнее, защититься от депрессии.
Снижает давление при гипертонии
Какао будет полезной альтернативой кофеин-содержащим напиткам, особенно людям с повышенным давлением. Компоненты какао помогают повышать в организме уровень оксида азота (NO), обладающего сосудорасширяющим эффектом. Это помогает снизить артериальное давление, улучшить кровоток в тканях.
Полезен при планировании малыша
В свежеприготовленном напитке содержится цинк, который очень полезен для здоровья мужчин и женщин. Он нормализует функции половых клеток, стимулирует достаточный уровень половых гормонов. Это повышает фертильность и половое влечение, создает благоприятные условия для зачатия.
Помимо этого в какао много селена и меди, которые способствуют улучшению состояния матки, создают условия для зачатия. Поэтому на романтическом ужине стоит отдать предпочтение какао, заменив им кофе.
Подавление аппетита и помощь в похудении
Какао вполне можно использовать как один из напитков при переходе на диету для снижения веса. За счет содержания хрома, который помогает метаболизму углеводов, нормализуется аппетит и эффективнее сжигаются жиры. Поэтому какао без сахара может стать полезным вариантом напитка для худеющих. Если же хочется традиционного вкуса, можно взять за основу обезжиренное молоко.
Укрепление костей и борьба с остеопорозом
Если заменить ароматным напитком утренний кофе, это будет отличным подспорьем для людей с проблемами скелета и склонностью к остеопении (снижению плотности костей, из-за чего страдает их прочность. — Прим. ред.). Кофе стимулирует потерю кальция из костной ткани, в то время как какао выступает поставщиком дополнительного кальция. Помимо этого в нем есть фосфор, который может улучшить усвоение кальция.
Во время экзаменов и дедлайнов
Ежедневное употребление какао будет полезно людям, которые постоянно испытывают повышенные нагрузки на нервную систему — это школьники, студенты, офисные сотрудники, особенно в период сложных проектов, и тем, кто переживает серьезные эмоциональные потрясения. Ученые также выяснили, что какао может улучшать кровообращение в мозге, что снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. В составе есть биофлавоноиды, которые помогают в стимуляции биохимических процессов и в выработке оксида азота, снижающего давление.
Также ежедневное употребление какао повышает умственные способности здоровых людей и тех, кто страдает от нарушений психики.
Как правильно приготовить и пить
Для ежедневного употребления людям с нормальным весом допустимо употребление какао на «половинном» молоке (с добавлением воды. — Прим. ред.), для тех, кто страдает от избыточного веса, — на воде и без сахара. Лучше употреблять какао в первой половине дня, аналогично напиткам с кофеином. Незадолго до сна от какао лучше отказаться. В сутки допустимо употребление одной-двух чашек объемом до 150-200 мл.
Можно не всем
Напиток полезен, но не всегда и не всем. Есть люди, которым стоит отказаться от приема какао. Это те, кто страдает от аллергии на шоколад и молоко (если это какао с молоком), а также лицам с лактозной недостаточностью — в этом случае можно заменить традиционное молоко растительным. Стоит отказаться от напитка людям с повышенной кислотностью желудка, панкреатитом и язвенной болезнью желудка в период обострений.