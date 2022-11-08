Густой и насыщенный вкус, легко узнаваемый аромат — это не единственные плюсы какао. Ученые уверены, регулярное употребление этого напитка может помочь в снижении давления, борьбе с депрессией и остеопорозом, особенно после 40 лет.

Но стоит ли употреблять какао ежедневно и в какое время суток его пить — на завтрак, в обед или на ужин? Какой объем напитка безопасен и полезен для организма? И с каким молоком его делать для взрослых или детей? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к диетологу Гульшат Сираевой.