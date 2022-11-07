Болезни наделяют личность определенными чертами. Особенно это заметно у творцов: музыкантов, архитекторов, художников. Диагноз им можно поставить даже спустя столетия.

Например, если внимательно изучить полотна известных мастеров живописи прошлых веков, становится понятно, какие проблемы со здоровьем у них были. Конечно, это не мешало им творить и создавать гениальные полотна, скорее наоборот, своими особенностями психики и физического здоровья, возможно, они и обязаны своей популярности.

Так, определенные нюансы можно подметить у Клода Моне, Эль Греко, Рембрандта, Эдгара Дега, Ван Гога или Френсиса Бэкона, Сезанна. Роль играют особенности свето- и цветовосприятия, очертаний предметов, их расположение на полотне, сюжеты и специфика формы. «Доктор Питер» попытался разобраться в этом вместе с психотерапевтом Екатериной Домбровской.