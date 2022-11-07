Болезни наделяют личность определенными чертами. Особенно это заметно у творцов: музыкантов, архитекторов, художников. Диагноз им можно поставить даже спустя столетия.
Например, если внимательно изучить полотна известных мастеров живописи прошлых веков, становится понятно, какие проблемы со здоровьем у них были. Конечно, это не мешало им творить и создавать гениальные полотна, скорее наоборот, своими особенностями психики и физического здоровья, возможно, они и обязаны своей популярности.
Так, определенные нюансы можно подметить у Клода Моне, Эль Греко, Рембрандта, Эдгара Дега, Ван Гога или Френсиса Бэкона, Сезанна. Роль играют особенности свето- и цветовосприятия, очертаний предметов, их расположение на полотне, сюжеты и специфика формы. «Доктор Питер» попытался разобраться в этом вместе с психотерапевтом Екатериной Домбровской.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Ван Гог: внимание на желтый
Первое, что бросается в глаза при анализе картин, — это выбор палитры. У Ван Гога она четко разделена на две противоположные группы, аналогично музыкальным произведениям — минорные и мажорные. На полотне преобладают коричнево-желтые оттенки и разные варианты синего — от голубого до свинцово-фиолетового. Одни — теплые, жизнерадостные, вторые — сигнализирующие о безнадежности, тоске и отчаянии. От картины к картине подобные тенденции только усиливаются.
Врачи и ученые объясняют это тем, что художник был зависим от абсента и дигиталиса (препарат наперстянки. — Прим. ред.). Оба они содержат алкалоиды, усиливающие восприятие желтых оттенков, формируют ксантопексию — изменение цветовосприятия.
Но не стоит думать, что желтые цвета в полотнах Ван Гога позитивны, свои творения он создавал в психбольнице, где лежал с диагнозом «височная эпилепсия». Его мучили жуткие галлюцинации и приступы психоза.
Эль Греко: внимание на пропорции
Эль Греко — это псевдоним испанского художника, архитектора и скульптора Доменикоса Теотоеопулоса. Для его творений типично нарушение пропорций и удлинение фигур с непременными наклонами. Подобные проблемы восприятия нередко бывают у людей с астигматизмом, роговица у них неправильной формы. Это приводит к тому, что хрусталик неверно преломляет свет, окружающие предметы искажаются.
Кроме того, подозревается, что один глаз у художника косил, из-за чего и появилась типичная манера рисования. Но некоторые эксперты выдвигают более радикальную версию — художник грешил употреблением марихуаны, отсюда и особенности его творчества.
Эдгар Дега: внимание на размеры
Художник, работавший в технике постимпрессионизма, судя по его полотнам, страдал серьезной степенью близорукости. Причем, по-видимому, с возрастом к этой патологии присоединились еще и проявления катаракты.
Так, в последние годы Дега все чаще рисовал пастелью, его фигуры становились все больше, а сам художник уже не мог четко контрастировать изображения — линии становились более плотными, экспрессивными, поскольку их нужно было делать жирнее.
Клод Моне: внимание на контуры
Клод Моне начал слепнуть уже с тридцати. Многие эксперты сходятся во мнении, что это связано с влиянием яркого солнца из-за частых работ на природе. Кстати, данные о слепоте художника подтверждены его же письмами к другу. Он еще в 68 лет писал о проблемах со зрением, а к 72 годам полностью ослеп на один глаз, изменилось восприятие цветов, пропала четкость предметов, они стали расплывчатыми.
Эти изменения хорошо видны в двух его картинах, написанных с разницей в 20 лет: изображении сада, кувшинок и японского мостика. Художник побоялся операции, поскольку тревожился о еще большем ухудшении зрения. Проблема прогрессировала, в итоге Клоду Моне пришлось совсем отказаться от творчества.
Ренуар: внимание на мазки
Тяжелая болезнь приковала великого творца к инвалидному креслу, он страдал от ревматоидного артрита. Поражение суставов буквально изматывало, ходить с каждым днем становилось все тяжелее. Но своему врачу он сказал: «Я выбираю живопись». Даже помощь хирургов не смогла сделать его жизнь полноценной, к концу жизни Ренуара разбил паралич. Без помощи сиделки импрессионист не мог нормально держать кисть, поэтому шедевров с этого периода у него уже не было.
Михаил Врубель: внимание на сюжеты
Талантливый живописец страдал от тяжелых проявлений подхваченного в молодости и не вылеченного сифилиса. Бледные трепонемы, долгое время находясь в организме, буквально разъедали его мозг. Поэтому у Михаила Врубеля проявлялись шизоидные наклонности, признаки прогрессирующего паралича. Добавим сюда болезненную зависимость от алкоголя. Все это в итоге приводит к тому, что художник попадает в клинику с приступом бреда величия. Он мнит себя императором, слышит голоса и злоупотребляет шампанским.
Позднее, из-за смерти сына, впадает в глубочайшую депрессию, страдает от маниакального психоза, длительно лечится в клинике душевных болезней. В конце жизни из-за имеющихся проблем Врубель еще и ослеп, из-за чего больше не смог писать.