Диетолог Панова объяснила, почему ананас, отказ от жирного и ходьба не помогут похудеть

В борьбе за подтянутое стройное тело женщины порой готовы идти на любые жертвы — от «голодных» диет до покупки «чудо-таблеток» на сомнительных сайтах. Вот только устойчивого результата это не гарантирует: килограммы упорно не хотят уходить или уходят, но вновь возвращаются. Дьявол, как обычно, кроется в деталях.
О типичных ошибках худеющих рассказала диетолог Оксана Панова, кандидат медицинских наук.
Эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Сильный дефицит калорий
Тратить больше калорий, чем потребляешь, — фундаментальное правило похудения. Самый простой работающий способ добиться этого — сократить количество потребляемых калорий. Однако сокращение не стоит делать слишком радикальным. В идеале калорийность рациона стоит уменьшить на 25–30% от суточной нормы.
Попытки питаться на 700–900 калорий в день быстро приведут к упадку сил и проблемам с желудочно-кишечным трактом. О продолжительных результатах с такой диетой и вовсе можно забыть.
Голодание переводит организм в «режим накопительства», когда буквально каждая калория отправляется про запас — в жировую ткань. Эффект сохраняется и после возвращения к привычному рациону, поэтому вес после такой диеты не только вернется, но и станет еще больше.
Монодиеты
Яичная, гречневая, яблочная, шоколадная, арбузная — в Интернете можно найти описания десятков монодиет. Принцип здесь всегда одинаков: большую часть рациона отводят какому-то одному продукту. С точки зрения диетологии монодиеты — крайне вредный способ похудения.
Во-первых, они предполагают экстремально низкую калорийность. Во-вторых, лишают человека возможности получать необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.
Демонизация жиров
Поклонники диет обожают демонизировать жиры. При этом анафеме предают не только вредные продукты вроде фастфуда или майонеза, но и вообще любую жирную еду. Между тем жиры необходимы для поддержания процессов жизнедеятельности организма, энергетического обмена, состояния кожи и волос. Особенно полезны продукты с ненасыщенными жирными кислотами: растительные масла, орехи, рыба, авокадо и семечки.
Нежелание считать калории
Подсчет съедаемых калорий — занятие утомительное, но обойтись без него все-таки не получится. По крайней мере, в начале похудения. Дело в том, что человек не всегда представляет реальную пищевую ценность даже привычных блюд и продуктов. Порой это приводит к формированию иллюзии сбалансированного и диетического питания. Например, когда мы покупаем низкокалорийную куриную котлету, а затем жарим ее в масле на сковородке.
Некоторая пища и вовсе рискует остаться неучтенной: перехваченный на бегу кусочек шоколадки или пара крекеров, которыми угостил коллега. Привычка считать калории позволит лучше разобраться в пищевой ценности продуктов и взять под контроль суточную калорийность рациона.
Тренировки до седьмого пота
Занятия спортом — самый простой способ увеличить расход калорий. Однако и здесь важно соблюдать разумность и умеренность. Тренироваться шесть дней в неделю, ежедневно проводить по полтора часа на беговой дорожке, с ходу выбирать слишком тяжелые гантели — типичные ошибки людей, которые встают на путь похудения. Слишком изнуряющие и интенсивные тренировки часто приводят к тому, что через пару недель человек выгорает и бросает занятия.
Неумеренная нагрузка также способна спровоцировать затяжное воспаление в мышечных волокнах и тем самым ослабить иммунитет. Особенно это касается тех людей, которые раньше не занимались спортом или делали долгий перерыв в тренировках.
Отказ от силовых тренировок
В вопросах похудения многие отдают предпочтение кардиотренировкам. Бег, занятия на велотренажерах, танцы действительно увеличивают энергозатраты и помогают ускорить расщепление жировой ткани. Однако не менее важны и силовые тренировки. Процент мышц в организме имеет огромное значение в похудении: чем больше мышечной ткани, тем быстрее будут уходить лишние килограммы. Силовые тренировки становятся оптимальным способом увеличить мышечную массу, поэтому игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Вера в БАДы…
Покупка всевозможных таблеток и БАДов для сжигания жира — пожалуй, самая опасная ошибка худеющих. И дело здесь не только в отсутствии каких-либо адекватных результатов. Подавляющее большинство подобных препаратов обладает крайне сомнительным составом и массой побочных эффектов. Среди них — тахикардия, бессонница, приступы тревожности, рвота и тошнота. Таблетки для похудения способны нарушить всасывание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, что чревато дефицитом жизненно важных витаминов и минералов.
Лекарства с мочегонным или слабительным эффектом перегружают почки, нарушают баланс микрофлоры кишечника и провоцируют хронические расстройства стула. Кроме того, не все добавки проходят тщательный контроль, поэтому в их составе вполне могут оказаться откровенно вредные для здоровья вещества.
…и суперпищу
Ягоды годжи, семена чиа, киноа, яблочный уксус и прочие суперфуды для похудения то и дело мелькают в рекламе и у блогеров в соцсетях. Однако проблему лишнего веса невозможно решить каким-либо одним продуктом, даже если употреблять его килограммами.
Кроме того, жиросжигательный эффект супрефудов зачастую оказывается сильно преувеличен. Так, славу жиросжигателя любят приписывать ананасу, а точнее, ферменту бромелайну, который входит в его состав. Это вещество действительно участвует в процессе расщепления поступающих с пищей белков и жиров, но на запасы уже имеющейся жировой ткани оно никак не влияет.