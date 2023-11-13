Диетолог Панова объяснила, почему ананас, отказ от жирного и ходьба не помогут похудеть

Подсчет съедаемых калорий — занятие утомительное, но обойтись без него все-таки не получится. По крайней мере, в начале похудения. Дело в том, что человек не всегда представляет реальную пищевую ценность даже привычных блюд и продуктов. Порой это приводит к формированию иллюзии сбалансированного и диетического питания. Например, когда мы покупаем низкокалорийную куриную котлету, а затем жарим ее в масле на сковородке.