Сколько дней надо пить кофе, чтобы реально похудеть? Врач оценила эффективность диеты

Многие люди не мыслят утро без чашки кофе — с молоком, сливками, сиропом или просто черный, с сахаром или без него. Этот напиток помогает проснуться, взбодриться и начать день активнее. Кроме того, кофе обладает стимулирующим эффектом в отношении метаболизма, ускоряет сжигание калорий, ускоряет работу нервной системы, обладает мочегонным эффектом . Все это способствует потере массы тела, но, конечно, не в том объеме, который многие бы хотели видеть.