Сколько дней надо пить кофе, чтобы реально похудеть? Врач оценила эффективность диеты

Тем, кто любит кофе и мечтает избавиться от лишнего веса, кофейная диета может показаться очень привлекательной. Кроме кофе в ней также фигурирует черный шоколад или низкокалорийные продукты — в зависимости от варианта рациона. Казалось бы, вариант идеальный: пей себе любимый напиток, закусывай шоколадкой. Нет ощущения голода, жирок на боках постепенно тает, и можно похудеть на несколько килограммов.
Но в реальности все не так хорошо и просто, как кажется. Подобная диета имеет ряд существенных недостатков, а некоторым соблюдать ее вообще нельзя. Обо всех нюансах кофейной диеты «Доктору Питеру» рассказала Ольга Дедкова, диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
Диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категорииЛичный сайт
Кофе как стимулятор и компонент косметики
Многие люди не мыслят утро без чашки кофе — с молоком, сливками, сиропом или просто черный, с сахаром или без него. Этот напиток помогает проснуться, взбодриться и начать день активнее. Кроме того, кофе обладает стимулирующим эффектом в отношении метаболизма, ускоряет сжигание калорий, ускоряет работу нервной системы, обладает мочегонным эффектом. Все это способствует потере массы тела, но, конечно, не в том объеме, который многие бы хотели видеть.
Кроме того, кофе влияет на кожу, повышает ее тонус и упругость, если применяется в виде масок, скрабов или обертываний. Поэтому этот продукт любят многие. Похудеть, употребляя кофе, — кажется очень заманчивым вариантом. Но стоит ли отказаться от еды в пользу напитка, чтобы снизить вес?
Диета на кофе очень экстремальная
Кофейная диета относится к достаточно экстремальным методам похудения и бывает разных типов — в зависимости от длительности и состава продуктов, которые допустимы к употреблению. Одни варианты предполагают полную замену еды на кофе в разных его вариантах в течение 2-4 дней. Другие рассчитаны на более длительный срок, но при этом допускают употребление небольшого количества низкокалорийных продуктов: вареного куриного филе, яиц, яблок.
Но важно сразу подчеркнуть: это диета несбалансированная, достаточно жесткая и имеет массу недостатков, о которых стоит знать заранее, до того, как начинать похудение на кофе.
Непродолжительный эффект
Принцип действия кофейной диеты основан на теории о жиросжигающих свойствах кофеина. Сторонники этой точки зрения утверждают, что прием кофе за счет содержания в нем кофеина ускоряет обмен веществ и участвует в расщеплении жировой ткани. С точки зрения медицины утверждение крайне спорное. Снижение веса при кофейной диете в большей степени достигается за счет мочегонного эффекта кофеина. Таким образом, человек теряет исключительно излишки жидкости, но никак не жировые запасы.
Масса противопоказаний
Кофейная диета опасна и огромным количеством противопоказаний. Она точно не подойдет:
беременным женщинам;
людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвами, синдромом раздраженного кишечника.
Кофе на голодный желудок будет раздражать слизистую желудка, а вдобавок вызовет расстройство стула.
Переизбыток кофеина также вреден при болезнях сердца и сосудов. Вещество перевозбуждает центральную нервную систему, может провоцировать колебания артериального давления и проблемы со сном. У людей со склонностью к неврозам злоупотребление кофеином способно вызывать состояние тревожности и панические атаки.
Неправильный подход к снижению веса
Кофейная диета подразумевает резкое сокращение числа потребляемых калорий. Чашка черного кофе без сахара и сливок содержит ничтожное количество калорий, и даже если добавить к ней яблоко или вареную курицу, суточные калораж все равно будет крайне низким. Жесткий дефицит калорий действительно способствует резкому снижению веса. Однако сразу после возвращения к нормальному рациону лишние килограммы вернутся обратно, причем, скорее всего, уже с довеском. Обмен веществ после подобных диет обычно замедляется, и его приходится долго приводить в норму.
Добиться качественного и устойчивого снижения веса можно исключительно комбинацией сбалансированного рациона и физической нагрузки. Важно рассчитать индивидуальную суточную калорийность рациона и урезать ее на 15-20%, есть достаточно белка, овощей и фруктов, регулярно заниматься спортом, хотя бы домашних условиях. Все остальные методы дадут лишь короткий эффект и могут стать причиной проблем со здоровьем.
Можно ли пить кофе при похудении
Отметим, что все вышесказанное относится именно к диете, когда человеку предлагают заменить нормальную пищу кофеином. В остальном пить кофе при отсутствии противопоказаний, конечно, можно. Оптимальной суточной дозой для взрослого человека при этом являются 1-2 чашки напитка.
При этом предпочтение стоит отдавать простому черному кофе — без молока, сливок и тем более крема или различных сиропов. Это правило касается всех, но особенно тех людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов.