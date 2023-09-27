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Сколько дней надо пить кофе, чтобы реально похудеть? Врач оценила эффективность диеты

Кофе в течение трех, семи или четырнадцати дней, с молоком или без него, вместо еды или с небольшой добавкой низкокалорийных продуктов. Все это о кофейной диете, которая обещает быструю потерю веса без особого труда.

27 сентября 20232
Кофейная диета: отзыв диетолога
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iStockphoto

Тем, кто любит кофе и мечтает избавиться от лишнего веса, кофейная диета может показаться очень привлекательной. Кроме кофе в ней также фигурирует черный шоколад или низкокалорийные продукты — в зависимости от варианта рациона. Казалось бы, вариант идеальный: пей себе любимый напиток, закусывай шоколадкой. Нет ощущения голода, жирок на боках постепенно тает, и можно похудеть на несколько килограммов.

Но в реальности все не так хорошо и просто, как кажется. Подобная диета имеет ряд существенных недостатков, а некоторым соблюдать ее вообще нельзя. Обо всех нюансах кофейной диеты «Доктору Питеру» рассказала Ольга Дедкова, диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.

Ольга Дедкова
Диетология

Диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории

Кофе как стимулятор и компонент косметики

Многие люди не мыслят утро без чашки кофе — с молоком, сливками, сиропом или просто черный, с сахаром или без него. Этот напиток помогает проснуться, взбодриться и начать день активнее. Кроме того, кофе обладает стимулирующим эффектом в отношении метаболизма, ускоряет сжигание калорий, ускоряет работу нервной системы, обладает мочегонным эффектом. Все это способствует потере массы тела, но, конечно, не в том объеме, который многие бы хотели видеть.

Кроме того, кофе влияет на кожу, повышает ее тонус и упругость, если применяется в виде масок, скрабов или обертываний. Поэтому этот продукт любят многие. Похудеть, употребляя кофе, — кажется очень заманчивым вариантом. Но стоит ли отказаться от еды в пользу напитка, чтобы снизить вес?   

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Диета на кофе очень экстремальная

Кофейная диета относится к достаточно экстремальным методам похудения и бывает разных типов — в зависимости от длительности и состава продуктов, которые допустимы к употреблению. Одни варианты предполагают полную замену еды на кофе в разных его вариантах в течение 2-4 дней. Другие рассчитаны на более длительный срок, но при этом допускают употребление небольшого количества низкокалорийных продуктов: вареного куриного филе, яиц, яблок.

Но важно сразу подчеркнуть: это диета несбалансированная, достаточно жесткая и имеет массу недостатков, о которых стоит знать заранее, до того, как начинать похудение на кофе.

Непродолжительный эффект

Принцип действия кофейной диеты основан на теории о жиросжигающих свойствах кофеина. Сторонники этой точки зрения утверждают, что прием кофе за счет содержания в нем кофеина ускоряет обмен веществ и участвует в расщеплении жировой ткани. С точки зрения медицины утверждение крайне спорное. Снижение веса при кофейной диете в большей степени достигается за счет мочегонного эффекта кофеина. Таким образом, человек теряет исключительно излишки жидкости, но никак не жировые запасы.

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Масса противопоказаний

Кофейная диета опасна и огромным количеством противопоказаний. Она точно не подойдет:

  • беременным женщинам;

  • людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвами, синдромом раздраженного кишечника.

Кофе на голодный желудок будет раздражать слизистую желудка, а вдобавок вызовет расстройство стула.

Переизбыток кофеина также вреден при болезнях сердца и сосудов. Вещество перевозбуждает центральную нервную систему, может провоцировать колебания артериального давления и проблемы со сном. У людей со склонностью к неврозам злоупотребление кофеином способно вызывать состояние тревожности и панические атаки.

Неправильный подход к снижению веса

Кофейная диета подразумевает резкое сокращение числа потребляемых калорий. Чашка черного кофе без сахара и сливок содержит ничтожное количество калорий, и даже если добавить к ней яблоко или вареную курицу, суточные калораж все равно будет крайне низким. Жесткий дефицит калорий действительно способствует резкому снижению веса. Однако сразу после возвращения к нормальному рациону лишние килограммы вернутся обратно, причем, скорее всего, уже с довеском. Обмен веществ после подобных диет обычно замедляется, и его приходится долго приводить в норму.

Добиться качественного и устойчивого снижения веса можно исключительно комбинацией сбалансированного рациона и физической нагрузки. Важно рассчитать индивидуальную суточную калорийность рациона и урезать ее на 15-20%, есть достаточно белка, овощей и фруктов, регулярно заниматься спортом, хотя бы домашних условиях. Все остальные методы дадут лишь короткий эффект и могут стать причиной проблем со здоровьем.

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Можно ли пить кофе при похудении

Отметим, что все вышесказанное относится именно к диете, когда человеку предлагают заменить нормальную пищу кофеином. В остальном пить кофе при отсутствии противопоказаний, конечно, можно. Оптимальной суточной дозой для взрослого человека при этом являются 1-2 чашки напитка.

При этом предпочтение стоит отдавать простому черному кофе — без молока, сливок и тем более крема или различных сиропов. Это правило касается всех, но особенно тех людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов.   

Автор текста:Алена Парецкая
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