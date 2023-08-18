Эндокринолог Шокур назвала 4 условия, при которых вы будете худеть быстро и без вреда для здоровья

Дело в том, что при экстремальном питании организм теряет воду и мышечную массу — как раз то, что нам нужно сохранять и поддерживать. На жировую ткань приходится максимум 10% ушедшего веса. То есть при быстром похудении на 4-5 кг возможно избавиться всего от 400-500 г жира.