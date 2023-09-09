Подметать под музыку, носить пакеты из магазина и еще 8 дел, которые помогут похудеть без диет

Доктор Зои Уильямс из Великобритании утверждает, что вам не нужно тратить целое состояние, чтобы оставаться активным и здоровым. Да, безусловно, можно посещать спортзал, но не у всех есть на это время, деньги да и просто желание. Поддерживать свою фигуру, сердце, суставы можно с помощью других способов.
Зои Уильямс предлагает немного пересмотреть те ежедневные привычки, которые вас окружают. Если подойти к ним с умом и делать осознанно, то можно совместить приятное с полезным.
Вот несколько лайфхаков от специалиста.
Носить сумки с продуктами. Попробуйте дойти до ближайшего магазина, купить еды и равномерно распределить ее по пакетам. Не спеша дойдите до дома, можно слегка сгибать руки в локтевых суставах, словно вы поднимаете гантели. Важно: вам не должно быть тяжело!
Мыть машину. Да, есть автомойки, но ведь когда погода позволяет, то можно сделать это самостоятельно. Во-первых, это будет отличная разминка и даже кардиотренировка, если вы все будете делать интенсивно. Во-вторых, вы сэкономите деньги.
Ходить по комнате во время разговора по телефону. Чем больше шагов, тем лучше. Можно еще и поднимать ноги, пока смотрите телевизор. Так можно и кровь разогнать, и мышцы потянуть.
Ходить по кухне, пока закипает чайник. Сколько раз в день вы пьете чай или кофе? Если не сидеть, а интенсивно ходить и даже подпрыгивать, можно сильно помочь организму.
Готовить с помощью кардио. Вынимание кастрюль и сковородок из шкафа, измельчение ингредиентов, помешивание и смешивание — все это требует небольших движений руками, просто попробуйте делать это интенсивнее.
Играть с детьми. Дети любят прыгать, бегать, прятаться. Попробуйте не быть наблюдателем и включиться в игру. Это же правило работает и с домашними животными.
Застилать постель с утра. Начало дня с уборки постели может помочь в снижении стресса и повышении настроения. Это отличный способ мягко разбудить тело и привести в порядок мысли.
Пылесосить или подметать под любимые песни. При уборке пылесосом или подметании пола движения толкания и вытягивания задействуют ваши руки и плечи, одновременно побуждая вас больше двигаться по дому и обеспечивая легкую кардиотренировку для всего тела.
Работать в саду. Садоводство — это комплексная тренировка, сочетающая в себе приседания, наклоны, подъемы и вытягивания рук. Когда вы ухаживаете за растениями и копаетесь в земле, вы задействуете все свое тело.
Вытирать пыль и мыть окна. Протирание пыли с высоких полок или мытье окон и проникновение в труднодоступные углы требуют вытягивания рук, что активирует верхнюю часть тела и может потребовать баланса, если вам нужно наступить на что-то, чтобы добраться до труднодоступных мест.
«Будьте уверены, что подобные занятия точно принесут вам пользу. Особенно стоит пересмотреть свой образ жизни тем, у кого сидячая работа или есть хронические заболевания. Немного усилий — и вы начнете замечать, как меняется ваше тело», —
Кстати
Есть люди, которые как будто всю жизнь только и делают, что пытаются похудеть, но — безрезультатно. А то еще и умудряются, наоборот, набрать лишний вес.
Что делать, если это про вас? Попробуйте проанализировать свой образ жизни. Вам может казаться, что и за питанием вы вроде бы следите, и на тренировки ходите, и вообще все делаете правильно, но на самом деле повторяете из года в год одни и те же ошибки, которые ведут к набору веса. Подробнее — ЗДЕСЬ.