Подметать под музыку, носить пакеты из магазина и еще 8 дел, которые помогут похудеть без диет

Носить сумки с продуктами. Попробуйте дойти до ближайшего магазина, купить еды и равномерно распределить ее по пакетам. Не спеша дойдите до дома, можно слегка сгибать руки в локтевых суставах, словно вы поднимаете гантели. Важно: вам не должно быть тяжело!

Мыть машину. Да, есть автомойки, но ведь когда погода позволяет, то можно сделать это самостоятельно. Во-первых, это будет отличная разминка и даже кардиотренировка, если вы все будете делать интенсивно. Во-вторых, вы сэкономите деньги.

Ходить по комнате во время разговора по телефону. Чем больше шагов, тем лучше. Можно еще и поднимать ноги, пока смотрите телевизор. Так можно и кровь разогнать, и мышцы потянуть.

Ходить по кухне, пока закипает чайник. Сколько раз в день вы пьете чай или кофе? Если не сидеть, а интенсивно ходить и даже подпрыгивать, можно сильно помочь организму.

Готовить с помощью кардио. Вынимание кастрюль и сковородок из шкафа, измельчение ингредиентов, помешивание и смешивание — все это требует небольших движений руками, просто попробуйте делать это интенсивнее.

Играть с детьми. Дети любят прыгать, бегать, прятаться. Попробуйте не быть наблюдателем и включиться в игру. Это же правило работает и с домашними животными.

Застилать постель с утра. Начало дня с уборки постели может помочь в снижении стресса и повышении настроения. Это отличный способ мягко разбудить тело и привести в порядок мысли.

Пылесосить или подметать под любимые песни. При уборке пылесосом или подметании пола движения толкания и вытягивания задействуют ваши руки и плечи, одновременно побуждая вас больше двигаться по дому и обеспечивая легкую кардиотренировку для всего тела.

Работать в саду. Садоводство — это комплексная тренировка, сочетающая в себе приседания, наклоны, подъемы и вытягивания рук. Когда вы ухаживаете за растениями и копаетесь в земле, вы задействуете все свое тело.